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健全台灣原生樹木產業鏈 推廣媒合平台上線

2022/12/22 15:51
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（中央社記者余曉涵台北22日電）農委會林務局今天表示，為了健全原生樹木產業鏈及需求端的便利性，「台灣原生樹木推廣及媒合平台」正式上線，除了有簡單易懂的介紹資訊外，更包含線上選購苗木的功能。

農委會林務局發布新聞稿表示，為了健全原生樹木產業鏈及需求端的便利性，台灣原生樹木推廣及媒合平台即起上線，除了詳實易懂的原生樹木介紹，更具備線上選購苗木功能。

林務局指出，網站提供業者免費刊登自家販售的台灣原生景觀花木，讓需要的民眾或景觀業者、政府部門輕鬆選購，更有效媒合供應端及需求端，暢通購買原生植物苗栽的資訊及管道。

林務局說，平台特色包含景觀原生樹木資料庫、提供業界免費上架販售原生樹種苗木及增加曝光度、單一窗口等，方便選購各類原生樹木，以滿足公共工程、行道樹、校園綠化及景觀建築等對原生樹種需求。

林務局指出，除了讓民眾能認識自己居住縣市有那些代表性的原生植物，還能直接選購苗木，甚至可預約訂購未來樹，並配合施工期供應樹苗。（編輯：方沛清）1111222

#農委會林務局
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