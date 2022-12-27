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國4豐潭段112年1月16日通車 台中外環路網構成

2022/12/27 17:48
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（中央社記者趙麗妍台中27日電）國道4號豐潭段工程112年1月16日將全線通車，台中地區完整外環高快速公路網將構成，未來山城銜接台74線可省下20分鐘路程，紓解國道1號豐原大雅段交通壅塞情形。

國民黨立委江啟臣服務處今天接受中央社記者採訪表示，國道4號豐潭段工程，民國106年動工，全長約11公里，其中銜接台74線的潭子路段，今年1月22日已通車，而豐勢交流道、豐原1、2、3號隧道也打通完工，交通部規劃在112年1月16日全線通車。

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國道4號豐潭段工程，因緊鄰豐原、潭子東側山坡地，其中，豐原路段必須打通隧道，施工期間，還曾挖到新石器時代朴口文化遺址，造成工期展延。明年1月16日通車後，將構成大台中地區完整外環高快速公路網。

台中市交通局透過文字稿表示，未來國道4號從山城銜接台74線可省約20分鐘路程，紓解國道1號台中系統交流道大雅段交通壅塞、改善豐原及台中市區主要幹道台3線交通服務水準，並與國道1號、國道3號、台74線及台61線構成大台中地區完整的高快速公路網。（編輯：郭諭儒）1111227

#國道4號豐潭段
#台74線
#國道1號豐原大雅段
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