文化大學註冊率跌破淹水線 教團：配套刻不容緩

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（中央社記者陳婕翎台北28日電）111學年大專院校新生註冊率多達19校低於6成，包含老牌私校中國文化大學，都跌破「淹水線」，教育團體今天表示，這只是開始，還沒到最低點，大專院校退場轉型配套刻不容緩。

受到少子女化趨勢影響，註冊率6成被視為「警戒線」或「淹水線」，106學年度有17校註冊率未達6成，107學年度減為9校，108學年度再減為6校，109學年度有12校，110學年度有7校，111學年度再度攀升至19校。

少子女化、招生不足的狀況，已經從偏遠私校，逐步影響到老牌私校，今年8月大學分發放榜，全國缺額破1.4萬名，其中中國文化大學在分發管道有2378名缺額、全國最高，今天公布的註冊率為58.59%。

文化大學今天透過文字回應，雖然今年註冊率下降，但因招生人數多，事實上新生數仍位居全國私校前端，同時強調財務無虞；校方近期已增加許多措施，例如與北投溫泉飯店合作提供客房住宿空間、加開60班次專車等，希望能吸引更多學生入學。

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良告訴中央社記者，今天公布的數據根本還沒到最低點，無奈少子女化問題無法迅速解決，只能先從大專院校師生比調控著手，減少每班人數，增加課後延續指導、個別化職涯規劃，教學品質好，招生就會更容易，正向循環是暫時解方。

侯俊良也提到，教育部應有更完善配套作為，大專院校退場全盤規劃、預作安排轉型，都是刻不容緩。

教育部今天傍晚以文字回應，因應少子女化趨勢，教育部採取控管大學招生名額總量及學校主動調減招生名額機制，包括招生名額採總量管制、配合學校辦學能量，如生師比、師資結構、校舍建築面積等。

教育部也提到，對於招生名額總量進行合理調控，配合國家發展與產業趨勢調整招生名額，建立內控調整機制保留一定比率予學校進行調配。

此外，可視學校各學制班別招生結果（註冊率）適度調整招生名額總量，及由學校自行評估申請主動調減（寄存）招生名額等策略，適度調控大學校院招生名額。

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根據教育部最新統計，一般大學校院111學年度主動調減（寄存）招生名額共計10校327名，112學年度共計22校4449名；技專校院111學年度核定35校寄存名額總計為2492名，112學年度技專校院核定36校寄存名額總計為4443名。

由於少子女化越來越嚴重，有教育團體希望推動「快篩」機制，或設置燈號，讓民眾一目了然，知道有哪些學校處於危險邊緣，教育部則認為，新生註冊率僅為學生、家長選系參考因素之一，不能全面代表各校辦學品質及績效，建議學生、家長應更全面考量。（編輯：張芷瑄）1111228