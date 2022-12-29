花蓮豐濱消防分隊新廳舍 設瞭望台開放民眾賞海景

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（中央社記者張祈花蓮縣29日電）花蓮消防局豐濱分隊舊廳舍因地基遭河水沖刷，結構受損，花蓮縣府爭取經費遷址新建新廳舍，還設瞭望塔，以消防栓為造型，並開放民眾欣賞海景，成為台11線新打卡景點。

花蓮縣消防局今天舉行豐濱分隊新廳舍落成啟用典禮，消防局長林文瑞說，新廳舍總工程經費逾新台幣5300萬元，為地上3層建築物，可容納5輛以上救災、救護及勤務車輛，歷經1年多工期完工啟用。

林文瑞表示，新廳舍位於台11線的海岸風景區內，設計初期就規劃將廳舍結合觀光，將瞭望塔設計成紅色消防栓造型，結合消防廳舍，設置360度觀海平台，因動線分開，不會影響消防隊員工作區域。

林文瑞指出，這是花蓮首次有消防廳舍結合觀光場域，開放民眾入內參觀，未來將成為台11線上新的打卡景點，因廳舍外型吸睛，也是豐濱鄉的新地標。

花蓮縣長徐榛蔚致詞指出，台11線海岸線狹長，且醫療資源較缺乏，若有嚴重傷病須後送至花蓮市區大型醫院，路程約1個小時以上，沿線的豐濱及水璉分隊穩定運作就顯得格外重要，感謝各單位協助，提供合適用地及足夠經費，完成廳舍改建。（編輯：陳仁華）1111229