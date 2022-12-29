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運星艦光榮除役 移撥高科大朝教育航道邁進

2022/12/29 15:37（12/29 15:51 更新）
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運星艦過去35年來運補台灣各離島燈塔物資，隨著燈塔逐步自動化，航港局29日在基隆港西1A碼頭，舉辦「運星艦除役典禮」，光榮除役。（交通部航港局提供）中央社記者沈如峰基隆傳真 111年12月29日
運星艦過去35年來運補台灣各離島燈塔物資，隨著燈塔逐步自動化，航港局29日在基隆港西1A碼頭，舉辦「運星艦除役典禮」，光榮除役。（交通部航港局提供）中央社記者沈如峰基隆傳真 111年12月29日
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（中央社記者沈如峰基隆29日電）運星艦過去35年來運補台灣各離島燈塔物資，隨著燈塔逐步自動化，運星艦今天光榮除役，將移撥國立高雄科技大學，繼續朝教育航道前進。

航港局今天在基隆港西1A碼頭，舉辦「運星艦除役典禮」。

交通部航港局發布新聞稿表示，運星艦由中國造船公司基隆總廠建造，並於76年12月28日交船，服務迄今約35年，主要任務為偏遠離島燈塔物資補給，但隨著交通便捷及科技進步，多數偏遠燈塔都已建立完善補給方式；另如目斗嶼燈塔、彭佳嶼燈塔等無人居住的島嶼，也逐步推動燈塔自動化，不再需要運星艦運補油料。

此外，運星艦船舶證書效期在今年4月到期，為撙節公帑不再辦理續證，因此已於今年4月底卸下任務。

航港局長葉協隆表示，運星艦相關儀器為35年前所配置且多數已絕版不可得，為紀念它對燈塔管理特殊意義與貢獻，特別將運星艦移撥給國立高雄科技大學，希望讓學生可鑑往知來，熟稔各時期航行設備，延續它的教學與歷史價值。（編輯：方沛清）1111229

交通部航港局29日在基隆港舉辦「運星艦除役典禮」，由交通部次長祁文中（中）擔任移撥儀式見證人，航港局長葉協隆（左）代表將運星艦的舵輪移交給國立高雄科技大學副校長俞克維（右）。（交通部航港局提供）中央社記者沈如峰基隆傳真 111年12月29日
交通部航港局29日在基隆港舉辦「運星艦除役典禮」，由交通部次長祁文中（中）擔任移撥儀式見證人，航港局長葉協隆（左）代表將運星艦的舵輪移交給國立高雄科技大學副校長俞克維（右）。（交通部航港局提供）中央社記者沈如峰基隆傳真 111年12月29日
#航港局長
#葉協隆
#國立高雄科技大學
葉協隆
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