金酒70週年經武坑道開放 邀民眾一窺窖藏奧秘

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（中央社記者黃慧敏金門縣29日電）走進金門酒廠經武儲酒坑道，兩側巨大的不鏽鋼酒桶營造出科幻電影般場景；金酒今天宣布，慶祝建廠70週年，首度開放一般民眾參觀經武坑道，至明年5月31日截止。

「經武儲酒體驗」開幕式上午舉行，隨後由資深酒品專業人士工頭堅，帶領金酒董事長黃怡凱、縣府秘書長謝世傑等人深入坑道，一覽酒窖奧秘。

黃怡凱致詞表示，歷經半年多翻修，金酒以「窖藏光旅」作為體驗主軸，邀請民眾五感體驗穿梭時光，內有開鑿儀式、高粱微旅、酒師匠心、窖藏傳承和酒鬼快閃共5個不同站點的導覽，並在聽覺、視覺、嗅覺、味覺與觸覺的五感情境導覽下，帶民眾認識金門酒廠高粱的歷史與風味。黃怡凱笑說要讓民眾「五體投地」。

來自台南的謝世傑品嚐金門高粱酒後讚嘆「春醇甘冽，步步到味」，邀請民眾走進坑道感受知性的酒文化，步出坑道後發揚酒文化。

金酒指出，「經武坑道儲酒體驗」今天登場，每週四、五、六、日、一開放售票導覽（過年期間不開放），共110天；每天5場次的預約專人導覽，一路開放至2023年5月31日。

工頭堅導覽介紹，一踏入坑道，首站「開鑿儀式」帶領大家回到1958年八二三砲戰後，金門大量開鑿坑道構築出充滿戰地色彩的坑道前身，以及經武坑道於1978年開始施工、2008年由金門酒廠承接使用後坑道使用狀況。

第2站「高粱微旅」，介紹金門酒廠獨有釀製酒工藝帶出製酒流程，現場除了能觸摸到製酒原料之外，更能直接品飲到剛蒸餾出來的第2道新酒。

第3站「酒師匠心」，坑道內兩側巨大的不鏽鋼醇金酒桶，經過長時間發酵及培麴的過程，保存重要的原漿酒，在這裡能品飲到直接從不鏽鋼酒桶取出原漿酒；金酒表示，不鏽鋼酒桶共有64個，最高可儲存350萬公升金門高粱酒；看著高大的不鏽鋼酒桶，把坑道打造成宛如科幻電影的場景，來賓嘖嘖稱奇。

第4站「窖藏傳承」，以儲酒銀行的概念，打造白金龍裝置藝術牆，藉由歷史傳承的痕跡賦予坑道不同風貌，在這站，民眾可品飲窖藏醇化後的5年陳高，象徵坑道儲金歲月的精華。最後一站「酒鬼快閃」，由KK Bar販售金酒相關酒款與文創商品。

金酒表示，經武坑道儲酒體驗票價新台幣350元。相關消息可上金門酒廠官方網站https://www.kkl.com.tw/tc/index.aspx查詢。（編輯：陳仁華）1111229

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