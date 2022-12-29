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嘉縣消防局猛男農民曆 寒風赤裸上身走秀成焦點

2022/12/29 18:43
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（中央社記者蔡智明嘉義縣29日電）嘉縣消防局發行農民曆，結合節氣概念宣導消防觀念，今天下午舉行發表記者會，由農民曆主角消防猛男表演走秀，垂降展現「戰力」，布袋分隊消防員李旺不畏寒風赤裸上身頓成焦點。

嘉義縣消防局發行消防農民曆，下午在消防局停車場舉行發表記者會，由縣長翁章梁、消防局長呂清海及農民曆主角們共同發布，以「農工大縣、猛男再現」為主軸，刊載消防弟兄最英勇、美麗身影，結合節氣概念宣導消防觀念，吸睛又實用。

發表會現場安排農民曆主角消防猛男、美女現場走秀，布袋分隊消防員李旺不畏寒風，赤裸上身展現肌肉，成了現場焦點。

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呂清海說，去年發表「虎力勇消防桌曆」獲得各界好評後，今年緊接著推出消防農民曆，展現嘉縣消防團結強韌的內心，更以消防英雄「兔」gether口號伴鄉親迎新年。

此外，今年8月7日晚間，番路鄉葫蘆谷有17名溯溪遊客因天雨過大、山洪爆發一度受困，所幸消防局接獲通報火速趕往全數救出，農民曆特別以此救援案為封面，展現消防戰力，翁章梁也頒發感謝狀給救援有功人員。（編輯：陳仁華）1111229

#呂清海
#李旺
#翁章梁
呂清海
嘉縣演練山難搜救逼真 消防員崩壁處紮營過夜
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