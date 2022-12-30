台南永康水資中心啟用 首座提供高科技晶圓再生水

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台南市永康水資源回收中心30日啟用營運，這是全台首座提供高科技晶圓使用高階處理水源的再生水廠。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年12月30日

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（中央社記者張榮祥台南30日電）台南市永康水資源回收中心今天啟用營運，初期每天可供應8000公噸再生水，也是全台首座提供高科技晶圓使用高階處理水源的再生水廠。

台南市長黃偉哲、營建署下水道工程處副處長周世銘、南科管理局副局長李信昌、及台積電、群創、聯電等公司代表，今天出席台南市永康水資源回收中心啟用營運儀式；這座再生水廠由台南市政府及國科會南部科學工業園區管理局共同委託內政部營建署代辦興建。

黃偉哲指出，永康水資源回收中心初期每天供應8000公噸再生水，不僅是全台首座擁有穩定供應高科技產業再生水源的公共民生污水處理廠，也是全台第一座提供高科技晶圓使用高階處理水源的再生水廠。

黃偉哲表示，永康水資源回收中心的再生水，不同於以往再生水常用於冷卻使用，每度水產值更珍貴，未來再結合安平、仁德2座再生水廠，每天最多將供給6萬3000公噸再生水，紓解南科廠商需求量，也不會排擠自來水用量，有助於穩定民生用水。

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台南市政府水利局長韓榮華說，永康水資源回收中心供應產業用水，今年開始提供每天8000公噸再生水，民國113年增至每天最多1萬5500公噸再生水，未來每天可處理2萬9000公噸污水。

台南市政府發布新聞稿指出，永康水資源回收中心及再生水廠新建工程總建設經費新台幣25億7500萬元，委由營建署代辦興建；主體工程融合水流動、水淨化及水再生設計元素，兼具環保、景觀、生態、休憩及教育功能。（編輯：黃世雅）1111230