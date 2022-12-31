陳福海爭取金門大橋定位為國道 由中央維修管理

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

金門大橋通車滿2個月，金門縣長陳福海31日表示，將爭取金門大橋定位為國道或省道等級，並由中央接管金門大橋維修管理作業。圖為金門地區交通電子看板公告金門大橋施工訊息。中央社記者黃慧敏攝 111年12月31日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃慧敏金門縣31日電）連接金門本島和烈嶼鄉的金門大橋通車滿2個月，金門縣長陳福海今天表示，將爭取金門大橋定位為國道或省道等級，並比照澎湖跨海大橋模式，由中央接管金門大橋維修管理作業。

縣府今天發布新聞表示，金門大橋為台灣首座海上特殊公路橋梁，10月30日通車後，開始提供大小金門便利安全的陸路運輸，但因大橋屬高技術性長跨距海上特殊公路橋梁，維護管理作業非地方政府可負擔。

陳福海就職前多次表示，這座大橋的管理維護理應由中央承擔，彰顯照顧離島的責任；就職首週，陳福海請縣籍立委陳玉珍安排今天召開大橋工程與維管權責說明會，並率工務處長黃儒新赴台參與。交通部指派大橋興建主導單位高公局長趙興華率相關人員簡報說明。

陳福海在會中表示，金門大橋興建計畫縣府已負擔新台幣39.6億元，通車至今仍不時封橋修補，基於大橋特殊性及考量地方政府財政負擔，應將金門大橋定位為海上特殊橋梁，並視為國道或省道等級，同時借重交通部等單位的專業及人力，接管通車後維護管理作業。

陳玉珍也指出，將就金門大橋唯一性與獨特性，尋求法令突破，並給予合理的定位位階；她提出參考澎湖跨海大橋模式，由中央責成所屬機關接管金門大橋後續維護管理相關作業，會再與相關單位研商，協助縣府找到推動突破點。

有關工程封橋修補問題，高工局表示，目前辦理工程驗收缺失改善作業，相關作業主要安排在車流量較低的夜間10時至清晨6時的時段辦理，以降低用路人不便，同時在改善路段前後端進行疏導，目前還沒有全面封橋的情況，相關改善作業訊息也會提前於大橋CMS看板公告，讓民眾了解。

至於汽機車行駛同一車道的安全疑慮，新聞稿表示，經與會單位研商，可先調查相關車種與行人流量，再評估相關車種與行人使用的頻率與時段，以交通管理手段作為，檢討車種車道的調配或時段管控方式的可行性，降低汽機車同車道行駛可能衝突。

陳福海預定明天下午3時到金門大橋湖下端出口，會勘大橋聯外道路規劃與執行現況。（編輯：郭諭儒）1111231