金門大橋災害演練 車禍人員落海事故搶救逼真

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金門縣消防局3日表示，金門大橋災害搶救演練2日深夜進行，共動員90人參與，實地驗證封橋、橋上災害交通管制、人命救助、火災搶救、海上搜尋等應變作為。（金門縣消防局提供）中央社 111年11月3日

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（中央社金門縣3日電）金門縣消防局等相關單位人員昨天深夜進行金門大橋災害搶救演練，共動員90人參與，實地驗證封橋、橋上災害交通管制、人命救助、火災搶救、海上搜尋及解封等應變作為，緊湊逼真。

金門大橋10月30日正式通車，橋體跨越金烈水道連接烈嶼鄉（小金門）與大金門，路線長度約5.4公里，其中跨海橋梁長約4.8公里，是國內首座已經實際完成，且具高風險性及高技術性的長跨距海上特殊公路橋梁。

金門縣消防局今天發布新聞稿表示，通車後首要面臨課題就是橋上交通事故處理，包括可能發生單一車輛自撞或多數車輛碰撞，造成人員受困待救或起火燃燒；消防局長呂英華說明，縣府規劃通車後演練目的在於，一來避免影響大橋整體施工進度，其次，工程或封閉場域演練不符道路真實狀態，通車後演練可呈現最真實情境，以務實態度檢討各項操作程序合理性及完整性。

因此，縣府於2日晚間10時封橋辦理災害搶救演練，假想狀況為，2部自用小客車在橋上發生事故，起火燃燒並有民眾受傷及落海失蹤；演練由消防局、警察局、觀光處、工務處、第九（金門）海巡隊、內政部消防署高雄港務消防隊水頭港分隊、高工局及台灣世曦工程公司共同辦理，呂英華與觀光處長丁健剛全程參與。

車禍事故搶救實兵演練由觀光處負責大橋雙向封閉，並透過各式管道發送訊息；警察局負責交通管制，減少後續車輛遭受影響，並提供消防局安全救災空間。消防局初期指揮官到場後，發現1名關係人失蹤，疑似遭撞擊落海，立即透過指揮中心橫向聯繫金門海巡隊調派船隻，到金門大橋下方海域搜索。

受傷人員由救護車給予生命徵象評估及傷情緊急處置後送醫；汽車起火狀況由消防人員部署水線撲滅火勢，並持續射水降溫燃燒車輛，以避免復燃。消防局表示，演練過程緊湊逼真，共動員90人參與，將作為未來橋上事故救災參考。（編輯：陳仁華）1111103

金門縣消防局3日表示，金門大橋災害搶救演練2日深夜進行，實地驗證封橋、橋上災害交通管制、人命救助等應變作為；受傷人員由救護車給予生命徵象評估及傷情緊急處置後送醫。（金門縣消防局提供）中央社 111年11月3日