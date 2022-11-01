金門大橋通車第3天 風太大首度施行交管

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金門地區1日晚間平均風力達8級，金門大橋也首度實施交通管制，自晚間8時起，機車、自行車及行人禁止上橋，並建議汽車暫停上橋，但若有緊急必要，應遵守速限30公里慢行。圖為警方在大橋兩端針對騎士、駕駛進行勸導。（金門縣警察局提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年11月1日

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（中央社記者黃慧敏金門縣1日電）受颱風外圍環流影響，金門地區今天晚間平均風力達8級，才通車3天的金門大橋首度實施交通管制，機車、自行車及行人禁止上橋，並建議汽車暫停上橋，若有必要上橋，應遵守速限30公里。

金門縣政府今天傍晚在縣府陸海空交通群組發布訊息表示，受到颱風奈格外圍環流影響，今天晚間平均風力達8級，為確保民眾交通安全，實施交通管制。

因此金門大橋自晚間8時起，依原公告的通行標準實施交通管制，機車、自行車及行人禁止上橋，並建議汽車暫停上橋，但若有緊急必要，應遵守速限30公里慢行。

縣府指出，10月30日起通車金門大橋的車道配置為雙向各一個「混合車道」及「行人及自行車專用道」，汽、機車應依行駛於混合車道，不得行駛於行人及自行車專用道，而且行車速限一般情況下為60公里，如遇強風、暴雨、濃霧，則行車速限調降為30公里。

縣府進一步說明，所謂強風指的是平均風力6級或陣風8級，或是平均風力達8級。（編輯：陳政偉）1111101