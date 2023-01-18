金廈煙火年初一同步施放 大橋通車人流預料大增

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連續舉辦10多年的金門廈門春節煙火，22日間在烈嶼鄉上林將軍廟前出海口和廈門市環島路黃厝沙灘隔海同步施放。圖為2019年2月5日金廈煙火。中央社記者黃慧敏攝 112年1月18日

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（中央社記者黃慧敏金門縣18日電）連續舉辦10多年的金門廈門春節煙火，22日晚上8時在烈嶼鄉上林將軍廟前出海口和廈門市環島路黃厝沙灘，隔海同步施放。由於金門大橋通車，金門縣政府預料人流將更甚以往。

縣府觀光處發布新聞稿表示，金廈煙火活動由廈門市台商投資企業協會出資，縣府配合提供相關行政協助，金廈兩地一同營造濃濃年味，歡慶春節，前後舉辦了10多年。

觀光處表示，即便過去3年遇上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）肆虐，金廈煙火也如期辦理，是兩岸交流中比較不受疫情影響的少數活動之一。尤其連接金門本島與烈嶼鄉的金門大橋在去年10月底通車，預料今年人流、車流將有別於以往；再加上春節小三通專案已施行，金廈煙火的同步施放，更增添意義。

觀光處表示，今年預計施放25發盆花84盆、三吋禮花彈864發、六吋煙花彈622發、八吋煙花彈40發，共6個篇章，前後預計30分鐘。

觀光處表示，活動當晚7時展開暖場音樂表演和迎春節目，現場備有暖冬熱飲供應，提醒民眾，金門大橋已在去年底開通，人流、車流將有別於往年，儘可能提早到達會場，等待欣賞長達30分鐘的跨年璀璨煙火秀。

活動現場周圍到時將配合進行交通管制，非上林村居民車輛請勿行駛進入村莊，進場車輛進入烈嶼鄉後建議以逆時鐘方向行進，濱海大道L26據點至會場路段配合單側停車，活動結束後行經濱海大道、南環路離開會場。

觀光處指出，為了方便民眾前往烈嶼觀賞春節煙火，活動前後，規劃金沙、金湖、金城車站到上林村辦公處往返接駁專車，但由於接駁車有限，往返載送需時較久，民眾可選擇搭乘金烈幹線公車。（編輯：黃世雅）1120118