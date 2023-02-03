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金門馬拉松首次結合金門大橋 開跑在即縣府會勘

2023/2/3 17:27
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（中央社記者黃慧敏金門縣3日電）2023金門馬拉松11日開跑，金門縣政府今天召集協力單位會勘賽道；這是金門馬首次結合金門大橋，預計有2萬多名跑友參加，半程和全程馬拉松跑友將從金門本島跑到烈嶼鄉。

今天的會勘由縣府參議陳金增主持，出席人員有教育處長黃雅芬、副處長洪蘋萱、中華民國路跑協會副秘書長曾姿燕及協力單位代表等共40餘人與會。

縣府教育處發布新聞稿表示，第16屆金門馬拉松首次結合金門大橋，跑向烈嶼鄉（小金門），跑友將可飽覽大、小金門和廈門無敵美景。陳金增表示，金門馬拉松活動為地區最大運動盛事，為求完善，針對缺失之處加以改進，辦理這次會勘，各協力單位如有尚待協助之處，踴躍提出意見，讓活動更臻圓滿。

會勘時，各協力單位對於舞台設置、鳴槍位置、起跑動線、路線引導、停車管制、宣導攤位物資運輸、醫護站、補給站、海綿站等設置議題提出諸多意見，並實地繞行馬拉松賽道路線，對於相關需要改善的地方，承商中華民國路跑協會將據以處理。

教育處指出，5公里健康休閒組11日率先登場，集合地點在原福建省政府（金馬聯合服務中心）前廣場，起跑時間為當天上午8時30分。有1萬2771人報名參加。

12日，第2天賽事分路跑組（10.85K）、半程馬拉松和全程馬拉松3組，報名人數各有3300人、2789人和1911人，分別自當天上午7時、7時10分和7時20分在原省府前廣場起跑。

路跑組跑上金門大橋後在橋上即折返回金門本島。半程馬拉松跑者從大金門跑上金門大橋，下橋後左轉烈嶼湖埔路、右轉九井路，即折返大金門。

全程馬拉松跑者跑上金門大橋，到達烈嶼後將經過紅土溝三營區L-36據點、湖井頭戰史館、雙口海邊、陵水湖賞鳥步道、三民主義萬歲牆等景點，再回到終點原省府前廣場。

教育處表示，為提供跑者舒適且安全的路跑環境，金門大橋將於12日上午7時起至10時30分止，全線禁止車輛通行，請有用路需求的縣民即早出發或改搭乘大小金門交通船。（編輯：謝雅竹）1120203

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