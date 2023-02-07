大小金門交通船每班剩3人 縣府擬再減班

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金門大橋通車後，大小金門交通船平均每班只有3人搭乘，金門縣公共車船管理處處長吳志偉7日表示，月底將2度減班到每天只有8班。中央社記黃慧敏攝 112年2月7日

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（中央社記者黃慧敏金門縣7日電）金門大橋通車後，大小金門交通船平均只有3人搭乘，金門縣公共車船處表示，月底將二度減班到每天只有8班，並評估投入藍色公路的可行性，同時釋出場域招租，強化財政收支。

車船處長吳志偉今天接受中央社記者專訪表示，金門本島和烈嶼鄉（小金門）交通船，在金門大橋2022年10月通車前，每日58班次，平均每班次載運約69人次；去年12月10日實行第一階段減班，調整為每日30班次，到今年1月31日統計，平均每班次載運約3人次。

吳志偉說，車船處計劃月底再次減班，每天往返8班，發車時間分別是：烈嶼九宮碼頭上午7時、9時，下午3時和5時；水頭碼頭上午8時、10時、下午2時和6時。

吳志偉表示，原有4艘大小金交通船，除了「太武號」和「仙洲號」持續行駛；「金烈號」停航歲修中，「浯江號」停航報廢作業中。

縣長陳福海近日視察車船處位於金湖山外車站與建華保養場，並到辦公空間瞭解車船處的資源盤整現況。吳志偉簡報表示，在船運方面，金門大橋通車後，小大金門交通船載運人數如預期般的遽減，已啟動減班與人員安置輔導計畫，並評估藍色公路投入的可行性。

吳志偉表示，3年前因小三通停航，減少車船處部分收入，不過，車船處工作人員仍積極盤整推動減少虧損的優化措施，包括啟動現有場域空間的盤點作業，盼透過空間資源的整合利用，釋出場域作為民間招租或是提供公有單位使用，以強化財政收支。

有關車船處的船舶在大橋通車後是否能轉型藍色公路觀光客船，或是投入小三通載運兩岸旅客，陳福海建議車船應勇於承擔，在照顧現有員工的方向上思考如何讓縣營的船舶發揮效益同時導入收益。

至於陸路運輸，吳志偉表示，一方面強化小金門運行班次，另方面則是透過數據的統計調整離峰運量，讓公共資源效益強化。

金門縣公共車船處成立於1963年間，2001年因金廈小三通開航，車船處加入售票與船勤業務，目前連同浯江輪渡公司，共有202名員工。（編輯：黃世雅）1120207