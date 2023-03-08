金門大橋開通新遊程 業者推車去船回3日遊

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金門大橋通車，航空公司與在地旅宿業者推出2天1夜遊程，邀民眾深入烈嶼鄉，以「車去船回」方式，嗨遊大小金門。金門縣政府觀光處長張瑞心（右5）等人8日出席遊程發表會。中央社記者黃慧敏攝 112年3月8日

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（中央社記者黃慧敏金門縣8日電）金門大橋通車後，來金門旅遊多了新玩法。金門縣政府與烈嶼鄉公所協助下，航空公司與在地旅宿業者推出2天1夜遊程，深入烈嶼鄉，並以「車去船回」方式，嗨遊大小金門。

「嗨翻金門金彩光旅完美烈嶼3日」遊程推介，今天在金門十美渡假村辦理。金門縣政府觀光處長張瑞心致詞表示，連接大小金門的金門大橋，是台灣首座大規模跨海大橋，長達12年工期克服天候、海流和花崗岩堅硬地質等困境，如今便捷安全交通促進烈嶼觀光，旅客可省去交通等待時間，好好感受烈嶼的迷人風情。

立榮航空副總經理劉同義說，金門特有的戰地史蹟氛圍，總是讓人想一去再去，不少新興的私房景點更成為網美打卡勝地；如今大橋通車，來往大小金門時間大幅縮短，旅客可更輕鬆自在體驗大小金門不同之美。

長汎旅行社副總經理王寶明說，以往旅客來金旅遊，考量交通因素，常常只能在金門本島旅遊，隨大橋通車，旅客在行程規劃多了新選擇，視覺美感也大躍進。尤其大橋長達5.4公里的S曲線、獨有的高粱穗心形橋塔，以及海景燈光秀，都是金門新增美麗地標 。

業者表示，這次推出的2天1夜遊程，將安排絕佳「觀橋點」眺望大橋景觀，特別的是「車去船回」方式往返大小金門。白天行駛大橋到烈嶼遊覽，傍晚搭遊艇回航「藍色公路」，從海上欣賞神秘軍事小島、廈門夜景及金門大橋的絢爛燈光秀。

另外，金門酒廠慶祝建廠70週年，開放「經武儲酒坑道」，遊程也安排遊客走訪，讓旅客在充滿酒香坑中中認識高粱歷史，感受金門高粱酒魅力。業者表示，「嗨翻金門金彩光旅完美烈嶼3日」機加酒行程費用，比來回台金機票還划算，優惠到31日。（編輯：孫承武）1120308