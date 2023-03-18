金門縣府規劃大橋延伸道路 平衡東西半島發展

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金門縣政府在金門大橋通車後，規劃興建大橋延伸道路，並配合瓊安路道路改善計畫，盼讓大橋延伸道路成為烈嶼地區通往金門東半島的主要交通動線。中央社記者黃慧敏攝 112年3月18日

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（中央社記者黃慧敏金門縣18日電）金門大橋通車後，金門縣政府規劃興建大橋延伸道路，並配合瓊安路道路改善，將大橋延伸道路成為烈嶼地區通往金門東半島主要交通動線，均衡東西半島交通順暢並均衡發展。

連接金門本島與烈嶼鄉的金門大橋去年10月底通車。 縣府工務處今天新聞表示，縣長陳福海上任後指示儘速規劃闢建金門大橋延伸道路；昨天再會同金寧鄉長楊忠俊、工務處長黃儒新等人研商「金寧鄉瓊安路道路改善工程」計畫。

工務處說明，金門大橋延伸道路為都市計畫道路編號2-29號道路，因應大橋興建完成後，為健全地區路網暢通性，縣府規劃以慈湖路口為起點，往東延伸到瓊安路與環島西路2段；而「金寧鄉瓊安路道路改善工程」則接續銜接大橋延伸道路終點，計畫起點為環島西路2段、終點為環島北路2段瓊林圓環，全長約6.1公里。

工務處表示，這項計畫主要考量現行瓊安路道路寬度有限，汽機車未分流行駛，且因應金門大橋延伸道路闢建後車流量增加，規劃拓寬並改善車道配置為雙向1快1慢車道，提升道路安全及舒適性。

聽取設計單位簡報後，陳福海指示規劃設計團隊要做好工程規劃，除著重道路安全及品質外，也應注意道路景觀綠美化及排水設施減量設計等重點，同時應與道路沿線聚落整合規劃，營造具地方景觀特色的道路環境。

此外，陳福海表示，將爭取內政部營建署「生活圈道路交通系統建設計畫」經費補助，要求縣府與鄉公所協力進行相關規劃，早日完成道路改善作業。（編輯：孫承武）1120318