美國佛利蒙特市副市長訪高市議會 盼增進高科技交流

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（中央社記者蔡孟妤高雄3日電）美國加州佛利蒙特市（Fremont）副市長黃潔宜（Teresa Keng）今天到高雄市議會與議長康裕成等人會面；出身台灣的黃潔宜說，期許未來能和高雄增進高科技交流與合作空間。

黃潔宜一行人今天在前議員林宛蓉及議員黃彥毓陪同下到高雄市議會拜訪。康裕成表示，很高興在民國112年剛揭開序幕，就和國際友人會面，期望未來台美關係持續深化，保持良好交流，尤其共同促進高科技產業合作。

佛利蒙特市位於美國高科技產業匯聚的矽谷，黃潔宜表示，蘋果第一個總部及特斯拉工廠都在佛利蒙特市，期許未來能和高雄增進高科技交流與合作空間。

出身台灣的黃潔宜說，佛利蒙特市當地華僑都相當想念台灣的農特產品，像是芭樂、蓮霧及百香果等，期待台灣知名農產品能進口到美國。

康裕成表示，高雄正值產業轉型升級的關鍵時刻，包括產業投資與布局、高科技人才引進與培育等，期盼藉由城市外交汲取矽谷經驗，帶動高雄高科技產業發展。

康裕成也希望透過黃潔宜協助推廣、宣傳，讓世界看見台灣；另外，雙方也關心貧富差距、弱勢福利及青年就業等議題，盼發揮自身影響力，協助弱勢族群脫離貧困。（編輯：陳仁華）1120103