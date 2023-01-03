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長榮航勤依法休假人數減 王國材再籲讓員工好過年

2023/1/3 12:44
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（中央社記者余曉涵台北3日電）長榮航勤爆發勞資爭議，員工元旦當天自發性休假，導致多班航班延誤，今天僅10人請假。交通部長王國材再度呼籲，在母集團有賺錢的狀況下可以特別考量，讓子公司員工好過年。

長榮航勤員工不滿年終獎金只有1個月，遠低於集團長榮海運45個月、長榮航空3個月，部分員工自發性發起元旦依法休假不出勤。根據交通部民航局新聞稿，長榮航勤COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前員工2490人，目前1890人，元旦上午原本安排327名人力，但97人臨時請假；午班安排291名人力，54人臨時請假，導致長榮航班無法正常運作。

長榮航勤表示，今天臨時請假人數為10人在可控範圍內，長榮航空本日航班未受到航勤作業人力因素而延誤。

不過，雙方的勞資爭議仍未解決，王國材接受媒體聯訪表示，這幾天與長榮航勤及桃園航勤有很多討論，民航局也進入討論，希望勞資協商可以趕快落幕，不然會影響旅客搭機權益。

王國材指出，過去長榮航勤及桃園航勤因為疫情關係，航班減少，服務班次也減少，因此面臨虧損，但他認為外部因素讓營收減少，但集團有賺錢的狀況下，應該可以特別考量，加上長榮航勤普遍薪資不高，集團可以努力來幫子公司，讓員工好過年。

王國材表示，希望在勞資雙方溝通過程中，可以用理性的態度，資方也照顧員工，討論出合理方案，讓勞資爭議趕快落幕，避免影響旅客權益。

王國材舉國營事業為例說，發放年終績效時也會有考量政策性因素，過去對台電、中油也不會因為虧損就影響績效獎金及年終，且外部因素不是員工可以左右的，因此母集團對子公司應該要有協助，當然經費仍由子公司自己出。

王國材指出，他多次致電長榮航勤董事長陳有玉，讓集團內部的年終獎金不要差太多。（編輯：管中維）1120103

#王國材
#長榮航空
#長榮航勤
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長榮部分航班仍延誤有改善 航勤董事長下場支援 長榮航勤百人休假79班次延誤 民航局要求增派人手
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