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印尼巴澤航空闢新航線 台北連接雅加達等5城市

2023/1/3 14:15（1/3 14:21 更新）
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印尼巴澤航空1月3日起開闢5條連結台北及印尼5個城市的航班。（巴澤航空提供）中央社記者李宗憲雅加達傳真 112年1月3日
印尼巴澤航空1月3日起開闢5條連結台北及印尼5個城市的航班。（巴澤航空提供）中央社記者李宗憲雅加達傳真 112年1月3日
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（中央社記者李宗憲雅加達3日專電）印尼巴澤航空今天開始營運台北連接印尼雅加達、泗水、峇里島等5個城市的定期航班，但必須在馬來西亞吉隆坡中轉。巴澤航空希望藉此促進經濟復甦。

印尼獅航（Lion Air）集團旗下巴澤航空（Batik Air）發布新聞稿指出，1月3日開始在每週二、四、六有台北中轉吉隆坡至印尼雅加達、泗水、峇里島、蘇門達臘及蘇丹哈桑努丁的定期航班。

巴澤航空發言人達那（Danang Mandala Prihantoro）表示，開闢這5條新航線是為了吸引更多台灣旅客赴印尼旅行。他向中央社記者表示，雖然巴澤航空沒有往來雅加達與台北的直飛班機，但正在對市場進行分析，未來不排除開闢這條航線。

目前營運直飛台北至雅加達的航空公司有長榮和華航，印尼國營的印尼航空（Garuda Indonesia）則與華航共同營運該航線。

達那表示：「開闢這5條航線將有助於加強包括印尼、馬來西亞及台灣間的多邊關係，並加速亞洲區域經濟復甦。」定期航班使用的機型是波音737客機，機上設有12個商務艙和150個經濟艙。

5航線將連接台灣桃園國際機場至印尼雅加達國際機場（CGK）、峇里島國際機場（DPS）、北蘇門答臘機場（KNO）、泗水朱安達國際機場（SUB）和南蘇拉威西哈山努定機場（UPG），共涵蓋印尼5個主要城市。

巴澤航空提供飛機餐，設有經濟艙20公斤、商務艙30公斤的免費行李托運。（編輯：馮昭）1120103

#巴澤航空
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