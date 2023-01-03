台中捷運搭乘目的休閒居多 拚開源節流降低虧損

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（中央社記者郝雪卿台中3日電）台中捷運綠線營運將近2年，中捷董事長林志盈今天表示，旅客整體滿意度93.7%，假日搭乘人數較平日多，目的以休閒居多，目前正致力開源節流降低虧損。

台中捷運自民國110年4月25日上路，台中捷運公司董事長林志盈今天在市府召開的市政會議中，以「捷伴台中共創美好」為題專案報告。

林志盈表示，111年準點率為99.9%，總發車約9.3萬趟次，5分鐘以上延誤事件僅3次，搭乘人次達933萬，旅客整體滿意度達93.7%，替台中減少6931噸碳排放，等同多了48座中央公園，這是中捷的社會責任，也是市府追求城市永續發展重要的一環。

中捷針對沿線車站市場調查，結果顯示，旅客年齡以20-29歲占31.2％最多，而旅客搭乘目的以休閒占50.7％為最多，林志盈說，不像北部捷運平日人潮多，台中是假日休閒搭乘較多，而旅客也以台中市民占83.4％最多，其他縣市只占16.6％。

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林志盈指出，中捷110年9月推出捷粉回饋專案，每月搭乘次數達30次以上，即可享現金回饋，截至去年11月止，捷粉人數已達3622人，回饋金累計438萬元，受惠乘客累計達112萬人次，明年將持續推行。而中捷目前正辦理行動支付建置案，預計第4季實施，屆時可持行動裝置出示條碼、信用卡進出閘門，享受更便捷體驗。

中捷現階段仍處虧損狀態，林志盈說，110年虧損從預估的6.56億元降為6.02億元，111年因為電費及人事成本等支出均增加，經營更辛苦，仍努力開源節流，111年虧損預算數為7.3億元，預計決算可減少到6億元以內，確切數字須等1月中旬結算報表出爐。（編輯：郭諭儒）1120103