冷空氣7日報到 8日低溫探12度晴到多雲

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中央氣象局表示，下一波冷空氣預估7日起影響，偏乾冷、僅東半部有零星降雨；8日因冷空氣加成輻射冷卻作用，低溫下探攝氏12度，9日之後會逐日回暖。圖為1日上午台北市圓山捷運站人潮。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北3日電）氣象局今天表示，明天天氣與今天類似，下一波冷空氣預估7日起影響，偏乾冷、僅東半部有零星降雨；8日因冷空氣加成輻射冷卻作用，低溫下探攝氏12度，9日之後會逐日回暖。

中央氣象局預報員趙竑告訴中央社記者，明天天氣與今天類似，持續受東北季風影響，桃園以北、東半部還是有短暫雨，其中基隆北海岸、宜蘭、大台北山區需防大雨；另外因華南雲雨區東移，西半部山區零星飄雨。

趙竑說，5日東北季風稍減弱，預估新竹以南可以看得到陽光，但基隆北海岸、宜蘭、大台北山區仍要留意大雨；6日東北季風稍增強，雨區再擴大，北部、東部、東南部地區及恆春半島都有局部短暫雨。

趙竑提到，7、8日東北季風增強，8日加上輻射冷卻作用，這波冷空氣偏乾冷，各地大多為晴到多雲，僅東半部地區有零星短暫雨；9、10日東北季風稍減弱，僅東半部地區有零星短暫雨。

氣溫方面，趙竑說，明天氣溫與今天類似，5、6日北台灣高溫可以回升到20、21度，中南部約22、23度；7日起開始轉乾冷，西半部、東北部低溫約14、15度；8日起風力減弱、水氣少，輻射冷卻影響強，局部地區低溫可能下探12度；9、10日之後會逐日回溫。

趙竑提醒，明天東北風明顯偏強，台南以北、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風，基隆及桃園至彰化地區亦有強陣風；明天、5日東部、東南部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海可能有長浪發生。（編輯：陳清芳）1120103