吳德榮：北台灣偏濕涼 11日前無強冷空氣南下

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（中央社記者張雄風台北2日電）氣象專家吳德榮今天表示，未來一週主要受東北季風影響，北台灣偏濕涼；根據最新模擬，未來10天（至11日），冷空氣偏弱，無強冷空氣南下的跡象。

中央氣象局發布陸上強風特報，東北風增強，傍晚起嘉義以北、恆春半島沿海空曠地區及澎湖將有9至10級強陣風，基隆北海岸及蘭嶼、綠島、金門、馬祖也有強陣風，鄰近海域並有較大風浪；今晨至下午雲林以北、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖易有8至9級強陣風。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天仍受東北季風影響，北、東偶雨；南海有中層雲系移入，西半部也有降雨，高屏較零星。北台灣仍濕涼，中南部舒適、早晚涼。

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吳德榮說，最新模式模擬顯示，明天及4日東北季風略增強，氣溫微降，仍是北、東偶雨、新竹以南晴時多雲的天氣，北台灣濕涼，中南部舒適、早晚涼；5日東北季風減弱，氣溫升，天氣好轉，西半部晴、東半部偶局部短暫雨。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，6、7日另一波東北季風南下，氣溫下降；6日北、東有局部短暫雨，7日轉乾、各地晴朗穩定；8日東北季風減弱，各地持續晴朗穩定，氣溫回升。各國最新模式皆顯示，未來10天（至11日），冷空氣偏弱，無強冷空氣南下的跡象。（編輯：管中維）1120102