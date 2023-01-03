宜蘭西帽山雨量首破萬創紀錄 111年達1.2萬毫米

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（中央社記者張雄風台北3日電）氣象局今天表示，去年11月宜蘭西帽山成全台首個年雨量破萬地區，刷新歷史紀錄；西帽山去年累積雨量達1萬2027毫米，其中10月因東北季風及接連颱風的共伴效應，單月就達4574毫米。

中央氣象局今天發布大雨特報，東北季風影響，基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生。

氣象局今天也公布去年累積雨量最多的地點，就是在宜蘭縣南澳鄉西帽山，年累積雨量達1萬2027毫米，也是全台首個年雨量破萬的氣象站；光是去年10月的單月雨量就達4574毫米。

根據氣象局資料，去年10月6日至8日東北部異常降雨；10月15日至17日則是颱風尼莎和東北季風雙重影響；10月29日至31日為颱風奈格和東北季風雙重影響。

中央氣象局預報員趙竑告訴中央社記者，去年主要因為東北季風加上颱風的共伴效應，以及西帽山地形的因素，導致破萬的累積雨量。

趙竑表示，去年除了西帽山外，自動測站中新北大坪年雨量也達1萬403毫米，但是在12月才達標，晚了西帽山1個月；若以列入正式記錄的人工測站來看，則以陽明山鞍部7235毫米最多，同樣也是歷史新高。（編輯：陳政偉）1120103