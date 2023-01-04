兒少團體：國安教育提案為保安全 無關訓練娃娃兵

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（中央社記者楊淑閔台北4日電）多組兒少團體今天說，近期行政院兒童及福利權益推動小組的兒少委員提出國防安全教育提案建議，是期待更實用性的教育模式，呈現當下情況資訊，以保安全，與訓練娃娃兵無關。

多組兒少團體今天召開「兒少代表還原提案過程、譴責政治人物未經求證扭曲國防提案，並呼籲各界正視兒童權利」記者會，會中並呼喊「兒少參與不能等、社會各界要重視」口號。

曾任行政院兒童及福利權益推動小組委員、台灣大學政治系學生李瑞霖說，兒童權利公約已揭示，兒童對自身事務有自由表達意見的權利，國防安全教育議題，兒少也是重要的利害關係人，其所發表的意見應被聆聽與尊重。

提案委員、台東大學文化資源與休閒產業學系學生陳名謙說，提案內容有6大建議，包含政府應編訂兒少版本全民國防手冊；國防手冊中應敘述關於資訊戰之內容；教育部應研議課程讓兒少擁有戰時自我生存能力，並辦理有關兒少國防安全議題與總統對話論壇。

還有萬安演習時加強各級學校實施空襲演練密度，並模擬敵軍來犯情境配合防空避難空間使用；以及建議內政部定期檢查防空避難設施，確保容納人數的準確度及避難空間的安全度，同時研擬戰爭發生時之物資配給制度，以保障兒少的性命及安全無虞，上述提出前做過訪談，也找了專家學者討論。

另一提案委員、台東育仁高中學生江瑜庭說，翻閱高中職國防教育課本可知，重點仍停留在國內外的軍備介紹等資訊，對於戰爭發生時，兒少如何自我防護及求生技能等沒有著墨，建議應更重視實用性的教育模式，才能避免戰爭發生時兒少缺乏相關知能的窘境。

她並說，台灣沒有戰爭很久了，兒少不知戰爭是什麼，提案希望能呈現當下情況資訊給兒少了解，才會有自救能力，會中並沒有要求訓練幼兒園孩童分辨砲彈聲。

行政院兒權小組兒少委員、台南二中學生梁朝勛並說，會中非發言提出就會被採納，對於有立委主張提出砍掉小組預算，報章、政論節目跟著渲染，讓他們感到失望。同為行政院兒權小組兒少委員、和平高中學生聞英佐進一步說，對於有公眾人物說「提案人腦袋壞掉」、主張廢除小組等，讓他們感到中傷，盼對方能道歉。（編輯：張芷瑄）1120104