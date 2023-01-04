石門抽蓄水力發電環評案 強化地盤改良規畫後再審

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（中央社記者張雄風台北4日電）環保署今天審查石門抽蓄水力發電計畫環評案。環委認為在不同水位發電情境，各單位的協調分工應強化說明；開發區處新店斷層擾動帶，也應強化地盤改良規畫；建議本案補充修正後再審。

行政院環境保護署今天召開「石門抽蓄水力發電計畫環境影響說明書」專案小組初審會議。

開發單位台電公司表示，本計畫位居桃園市大溪區、龍潭區等交界處，位於石門水庫風景區內，計畫可協助再生能源併網後系統穩定，以及提供夜尖峰用電；配合石門水庫排洪，同時發電，將水資源利用達到最大化 。

台電指出，利用石門水庫既有上、下池設施設置抽蓄水力發電，總裝置容量約47MW以下，年總發電量預估可達53.7百萬度，其中包含15.7百萬度的零碳慣常水力電量；預計民國122年12月完工。

台電說明，考量「石門水庫運用規線之發電運用原則」對既有石門機組限制及操作低水位限制，在不影響下游供水條件下，擬定聯合運用操作。環評委員表示，雖然報告中有擬定不同水位的操作情境，但與各單位間的協調、如何執行聯合操作作業等，仍須再加強說明。

環委指出，基地設施位於新店斷層擾動帶，應加強安全評估，補充鑽探資料，並擬訂施工穩定安全評估及地盤改良的相關規畫；並加強抽蓄發電水位變化對於水庫邊坡穩定的分析及安全措施。

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另外，環委認為，在營運期間應加強評估空氣污染的合理排放量；營運期間不同的水量分配操作，是否會對下游生態、水質造成影響，也須再進一步說明。

生態部分，環委舉例，本區域如台灣原生魚類圓吻鯝魚，有逆流產卵的特性，因此應補充圓吻鯝魚在上、下游的調查資料；另外如電廠、電纜線沿線工程，施工期間希望能避開猛禽生殖期（每年4至7月）。會議最後建議本案補充修正後再審。（編輯：陳仁華）1120104