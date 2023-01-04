大陸冷氣團加輻射冷卻 週末低溫探11度

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社者張雄風台北4日電）氣象局今天表示，明天北部稍回溫，但6日大陸冷氣團南下，7、8日受乾冷空氣及輻射冷卻影響，中部以北氣溫下探至攝氏13度，空曠地區下探11度；預估8日冷空氣減弱，逐漸回溫。

中央氣象局預報員張承傳告訴中央社記者，明天冷空氣減弱，北部高溫可以回升至約21、22度，其他地區約23至26度；各地低溫仍約15至18度。

張承傳指出，6日大陸冷氣團南下，北部及東北部天氣轉冷，氣溫由早到晚逐漸下滑；7、8日冷氣團影響，各地早晚偏冷，中部以北低溫約13度、其他地區約15度，中部以北高溫約19、20度，中南部約24度。

張承傳提醒，由於這波冷氣團偏乾冷，因此空曠地區易有輻射冷卻影響，可能會有11度的低溫出現。

張承傳說，預估8日白天起冷氣團會減弱、逐漸回溫，9日白天北部高溫就可以回升至約23度，中南部約24、25度；各地低溫仍約15至18度左右。

降雨部分，張承傳提到，明天桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，基隆北海岸可能有局部大雨發生；6日是大陸冷氣團南下的過程，上半天北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，基隆北海岸仍要留意有局部較大雨勢，下半天開始轉乾。

張承傳表示，7、8日水氣偏少，僅迎風面東半部易有局部零星雨；9日各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨；10、11日水氣稍增，東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

張承傳指出，明天、6日東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海易有長浪發生；6日清晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度。由於這波冷空氣偏乾，因此預估高山不太會有降雪的機會。（編輯：陳清芳）1120104