北部轉乾冷低溫15度 想看初雪可能要再等

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（中央社記者張雄風台北2日電）氣象局今天表示，未來一週水氣漸減，北部由濕涼轉乾冷，7日起東北季風帶來冷空氣，8、9日加上輻射冷卻影響，北部全天氣溫約攝氏15至17度，中南部影響不大，但要防日夜溫差。

中央氣象局預報員曾昭誠告訴中央社記者，明天仍受東北季風影響，南方雲系水氣稍減，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部大雨發生，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，西半部山區仍有零星短暫雨。

曾昭誠提醒，今天傍晚起嘉義以北、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、蘭嶼、綠島、金門、馬祖將有9至10級強陣風，基隆北海岸亦有強陣風，鄰近海域並有較大風浪；另外花東、綠島、蘭嶼、恆春半島沿海地區也要留意長浪。

曾昭誠表示，4日起僅剩東北季風影響，降雨範圍與明天相似，但西半部山區轉為多雲天氣，基隆北海岸及東北部地區仍有局部大雨；5、6日東北季風減弱，大台北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

曾昭誠指出，預估7日起東北季風帶來冷空氣，預計強度接近大陸冷氣團，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚偏涼；8、9日東北季風及輻射冷卻影響，各地清晨氣溫偏低，日夜溫差大。由於這波東北季風偏乾冷，因此主要僅東部及東南部地區有零星短暫雨。

溫度方面，曾昭誠說，未來一週北部全天氣溫大致都在15至18度之間，5、6日雖東北季風減弱，主要在高溫回升約1、2度左右；7日起東北季風增強，8、9日加上輻射冷卻影響，北部全天溫度約15至17度之間，部分地區空曠地區可能會再低一些。

至於中南部氣溫，曾昭誠提到，由於東北季風對中南部影響輕微，未來一週大致低溫約16度、高溫約23度，變化不大，但要留意日夜溫差。

至於這波冷空氣高山是否有機會飄雪，曾昭誠說，由於7日東北季風偏乾，預估是走乾冷的天氣型態，高山水氣不足、降雪機會不大；今天水氣較多，但玉山低溫仍有約3度左右，水氣和氣溫未能配合，想見到今年初雪可能要再等等。（編輯：張雅淨）1120102