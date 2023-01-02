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長榮航勤集體休假
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長榮航勤集體休假3/10
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長榮航勤40多人仍臨時請假 上午航班平均延30分鐘

2023/1/2 12:10（1/2 12:25 更新）
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長榮航空統計，受部分長榮航勤員工2日仍臨時請假影響，上午桃園機場出發航班平均延誤約30分鐘。圖為1日長榮航空部分航班出現延遲情形。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 112年1月1日
長榮航空統計，受部分長榮航勤員工2日仍臨時請假影響，上午桃園機場出發航班平均延誤約30分鐘。圖為1日長榮航空部分航班出現延遲情形。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 112年1月1日
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（中央社記者汪淑芬台北2日電）長榮航空統計，受部分長榮航勤員工今天仍臨時請假影響，上午桃園國際機場出發航班平均延誤約30分鐘。

根據長榮航空提供的資訊，長榮航勤因應可能有部分員工臨時請假，為避免人力因素造成地面作業異常而延誤航班，昨天部門主管除了致電休假員工勸說出勤，今天另重新檢視人力規劃。

根據交通部民航局掌握的消息，今天長榮航勤臨時請假人數約40餘人，比昨天超過150人改善很多。

長榮航空說，長榮航勤除了原排班作業人員及支援人力外，包含董事長、總經理等行政主管以及現場作業主管，早上6時即到作業現場協助搬運行李、清艙、推輪椅作業，與員工一起站在第一線，早班技術性及非技術性支援人力約80名，盡最大努力讓航班得以正常起降。

長榮航勤在航班作業順序方面，將會以離場的客機優先作業，到場的客機次之，再其次為貨機航班作業。

長榮航空統計，今天中午12時前預計離場客機25班、貨機3班，抵達客機10班、貨機0班；上午由桃園機場出發的航班少數航班因天候因素來機晚到及地勤作業有些許延誤，延誤時間約15分至55分之間，平均航班延誤約30分，沒有任何航班取消。

長榮航勤不滿年終獎金只有1個月，遠低於集團長榮海運45個月、長榮航空3個月，部分員工昨天自發性發起元旦依法休假不出勤，造成長榮航空到昨晚7時有79班次航班延誤，入、出境航班平均延誤都超過100分鐘。（編輯：管中維）1120102

#長榮航勤
#長榮航空
#桃園機場
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