長榮航勤集體休假 桃勤工會拒支援、醞釀春節罷工

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負責貨物裝卸、旅客行李搬運、客艙和航機清潔等工作的長榮航勤年終只有1個月，遠低於集團其他公司，長榮航勤員工1日自發性發起元旦依法休假不出勤，因此影響貨機和客運航班。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 112年1月1日

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（中央社記者余曉涵台北1日電）長榮航勤員工今天元旦依法休假，導致79班次航班延誤。由於桃勤企業工會本身也有勞資爭議，因此今天發出聲明拒絕介入支援，且將發起罷工投票，不排除在春節罷工。

長榮海運年終獎金發45個月，長榮航空年終獎金也有3個月，不過負責貨物裝卸、旅客行李搬運、客艙和航機清潔等工作的長榮航勤年終卻只有1個月，遠低於集團其他公司，因此長榮航勤員工自發性發起元旦依法休假不出勤，導致貨機和客運航班受到影響。

根據民航局截至今晚7時統計，共有79班次航班受影響，包括入境航班35班次、出境航班44班次，其中延誤超過15分鐘航班有49班次，出境客機平均延誤124分鐘，入境客機平均延誤119分鐘。

桃園航勤企業工會今天發出聲明表達拒絕支援，桃勤企業工會表示，已致電桃勤公司管理階層，請勿介入其他地勤業者的勞資事件，且桃勤公司近期已有數件與工會重大勞資爭議尚未妥善處理，如自行調用會員介入其他地勤業者突發不明事件，後果自負。

桃勤企業工會理事邱禹誠告訴中央社記者，因為桃勤公司與工會已經有重大的勞資爭議，若因其他公司的勞資爭議要求桃勤員工支援，可能會不可收拾，所以桃勤工會認為不適合介入。

邱禹誠指出，桃勤工會有6大訴求，包含爭取夜間津貼從新台幣50元調整至75元；薪資水平提高，爭取4%薪資調整；重新訂定薪資結構；現行操作津貼增加1000元、技術津貼增加2000元；員工職等10年常態晉升改善方案；因為升等制度導致員工流失方案探討。

桃勤企業工會預計在1月6日到交通部前舉行代表大會，並同步舉辦罷工投票，若無法與資方取得共識，不排除將在春節發動罷工。（編輯：張雅淨）1120101

受到長榮航勤部分員工休假不出勤影響，截至晚間7時，有79班次航班延誤。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 112年1月1日