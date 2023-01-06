長榮航勤休假風波 桃市府籲集團不得秋後算帳

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園6日電）長榮航勤爆發勞資爭議。桃園市勞動局今天指出，長榮集團及長榮航勤公司應重視員工爭取年終的合理訴求，對於元旦依法請假員工也不得有秋後算帳等行為。

桃園市政府勞動局今天發布新聞稿表示，為協調長榮航勤股份有限公司員工訴求合理年終獎金的爭議，桃園市長張善政在元旦發生長榮航勤公司員工請假事件後，指示勞動局積極協助員工爭取權益。

勞動局隨即要求長榮航勤公司擬定適當處理方案，並向集團母公司長榮航空股份有限公司反映，妥善處理因應方式。

長榮航勤公司員工從事的工作，勞動局指出，這是長榮集團飛行業務不可或缺的部分，且此次事件已對長榮集團企業形象造成負面影響，集團不宜以法人各自獨立的理由減輕母公司的責任。

勞動局表示，長榮航勤公司員工的工作型態特殊，容易導致疲勞，長榮集團母公司更應從集團整體業務的高度，體卹航勤員工整年的辛勞，給予合理的年終獎金及薪資報酬。

長榮集團及長榮航勤公司對於依法請假的員工，勞動局指出，不可有秋後算帳或調整請假程序等侵害勞工權益行為，對於依法請假的員工應予以尊重，並維持現有請假程序。

勞動局表示，此次請假事件已造成民眾出國行程耽誤造成不便，為免春節類似事件再度發生，長榮集團應檢討集團內各公司及職種人員薪資及勞動條件，並善盡企業社會責任，妥適處理集團內的勞資問題。（編輯：戴光育）1120106