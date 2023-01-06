長榮航勤提4訴求要求年終3個月 不排除春節連假再休假

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（中央社記者余曉涵台北6日電）長榮航勤員工今天提出4點訴求，包含年終獎金比照長榮航空3個月等，否則春節連假不排除再度依法休假。

長榮航勤員工不滿年終獎金只有1個月，遠低於集團長榮海運45個月、長榮航空3個月，部分員工自發性發起元旦依法休假不出勤。根據交通部民航局新聞稿，長榮航勤COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前員工2490人，目前1890人，元旦上午原本安排327名人力，但97人臨時請假；午班安排291名人力，54人臨時請假，導致長榮航班無法正常運作。

長榮航空企業工會今天發布新聞稿表示，長榮航勤員工有4點訴求，包含請長榮航空公平照顧集團員工，發放長榮航勤員工年終獎金比照母公司3個月；請長榮航勤善待在職員工，春節期間出勤薪資應優於外包派遣每天新台幣2400元；應提高經常性薪資，才能留住人才；長榮航勤補足人力、拒絕過勞，廢除假期禁止特休違法規定。

長榮航空企業工會表示，目前已有超過100名長榮航勤基層員工，與長榮航空企業工會聯繫，並表示今天長榮航勤董事長陳有玉親自到裝卸課休息室召開內部員工溝通會，但是對於基層要求改善勞動條件、提升年終及春節疏運期間薪資待遇、解決人力不足以及連假期間禁休特休等訴求，公司竟然毫無善意，沒有任何解決方案。

長榮航空企業工會顧問周聖凱說，若長榮航勤對員工沒有善意回應，據了解員工不排除會在春節連假再度自發性依法休假。

周聖凱也表示，不少聯繫長榮航空企業工會的長榮航勤員工反應，日前欲加入「長榮航勤企業工會」，但跟理事長邱顯育聯繫卻毫無回音，因此希望能夠創造一個穩定和公司對等、順暢的溝通管道，以解決長期公司制度、管理問題造成員工不滿。

長榮航空企業工會要求桃園市政府勞動局作為主管機關，應立即介入調查「長榮航勤企業工會」是否為殭屍工會？以及「為何阻擋基層員工加入？如長榮航勤員工被拒絕加入工會而遭受秋後算賬，請問主管機關能有何作為？」（編輯：陳政偉）1120106