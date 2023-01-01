長榮航勤不滿年終太少元旦集體休假 47班次延誤影響逾4000人

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桃園國際機場公司表示，統計至1日上午11時止，共延誤出境31班次，包含客機24班次及貨機7班次，入境16班次，包含客機13班次及貨機3班次，約2965旅客出境受影響。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 112年1月1日

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（中央社記者余曉涵台北1日電）因不滿年終獎金只有1個月，不少長榮航勤員工今天依法休假。桃機公司表示，截至上午11時，共延誤出境31班次、入境16班次。

長榮海運年終獎金發45個月，長榮航空年終獎金也有3個月，不過負責貨物裝卸、旅客行李搬運、客艙和航機清潔等工作的長榮航勤年終只有1個月，遠低於集團其他公司，因此長榮航勤員工自發性發起元旦依法休假不出勤，導致影響貨機和客運航班。

桃園機場公司發布新聞稿表示，統計截至上午11時為止，共延誤出境31班次（客機24、貨機7），入境16班次（客機13、貨機3）。桃機公司表示，出境影響2965名旅客，入境影響1190人，共影響4155名旅客。

桃機公司說，目前已紓解出境客機共17班次，將持續掌握航班到離場及旅客登機情形，協調人力支援，以及要求餐飲業者增加餐飲，服務滯留航廈旅客。

桃機公司表示，同時請長榮航空、長榮航勤公司調派支援員工，提供受影響旅客必要服務，並維持航廈正常運作。

桃機公司說，已於第一時間接獲訊息後，調度機坪空橋提供接續到場航班使用，並於上午8時30分立即成立緊急應變小組，邀集長榮航勤、長榮航空等相關單位，討論應變方案。（編輯：管中維）1120101