長榮航勤集體休假 王國材致電長榮航空董事長

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（中央社記者余曉涵台北1日電）長榮航勤員工今天自發性依法休假，長榮航勤是長榮航空的子公司，交通部長王國材晚間表示，已跟長榮航空董事長林寶水聯絡，林寶水表示會全力處理，朝避免影響航空輸運努力。

長榮海運年終獎金發45個月，長榮航空年終獎金也有3個月，不過負責貨物裝卸、旅客行李搬運、客艙和航機清潔等工作的長榮航勤年終卻只有1個月，遠低於集團其他公司，因此長榮航勤員工自發性發起元旦依法休假不出勤，導致貨機和客運航班受到影響。

知情人士透露，長榮航勤員工光早班就有近百人請假，不過出席率有到7成，午班及晚班的請假情形則尚在統計，明天是否還有員工持續請假，也還在統計中。

長榮航空企業工會顧問周聖凱接受中央社訪問表示，就他們所知，長榮航勤員工明天還會繼續請假，但因為長榮航勤沒有工會，都是自發性請假，所以無法掌握到底有多少人。

對此，交通部長王國材今晚表示，他已與長榮航空董事長林寶水聯絡，林寶水表示會全力處理，朝避免影響航空輸運努力。

王國材說，目前長榮航勤正跟員工溝通，請員工回來上班。

另外，王國材表示，桃機公司也配合調整停機位並支援人力處理行李場部分事宜，降低衝擊。（編輯：張雅淨）1120101