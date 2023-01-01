長榮航勤百人休假79班次延誤 民航局要求增派人手

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（中央社記者余曉涵台北1日電）長榮航勤員工在今天元旦依法休假，截至晚間7時已導致79班次航班延誤，民航局晚間表示，已要求長榮航勤設法增派人手處理，降低對航班與旅客的衝擊。

長榮海運年終獎金發45個月，長榮航空年終獎金也有3個月，不過負責貨物裝卸、旅客行李搬運、客艙和航機清潔等工作的長榮航勤年終卻只有1個月，遠低於集團其他公司，因此長榮航勤員工自發性發起元旦依法休假不出勤，導致貨機和客運航班受到影響。

民航局今天晚間發布新聞稿表示，根據民航局掌握資訊，長榮航勤疫情前有員工2490人，目前有1890人，今天早上原本安排327名人力，但有97人臨時請假；午班安排291名人力，有54人臨時請假。

民航局表示，截至今晚7時，共有79班次航班受影響，包括入境航班35班次、出境航班44班次，其中延誤超過15分鐘航班有49班次，出境客機平均延誤124分鐘，入境客機平均延誤119分鐘。

民航局表示，由於這些員工均為臨時請假，長榮航空與長榮航勤截至今晚仍無法掌握明日可出勤人數，民航局長林國顯也在今天先後致電長榮航空總經理孫嘉明與長榮航勤董事長陳有玉，要求落實對旅客權益的維護，並儘速與員工溝通。

對於明天可能仍有員工請假，林國顯要求陳有玉應設法增派人手處理，降低對航班與旅客的衝擊。對於員工目前提出的訴求，林國顯也希望長榮航勤經營階層能正面、積極地與員工溝通。

林國顯表示，地勤業這幾年受到疫情影響，經營環境確實相當嚴峻，但不管疫情前、疫情期間或逐步解封的現在，地勤員工工作辛苦也是不爭的事實。他希望公司能體諒員工的辛勞，真的有難處，也應誠懇向員工說明。

民航局指出，長榮航勤的狀況，長榮航空與搭乘長榮航班的旅客首當其衝，林國顯也要求長榮航空應積極掌握長榮航勤各種情況，將可能出現的影響提前告知旅客，並透過協助簽轉等方式，降低對旅客的衝擊，維護旅客權益。（編輯：張雅淨）1120101