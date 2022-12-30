長榮海運前3季賺贏去年全年 傳年終獎金最高52個月

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（中央社記者賴言曦台北30日電）長榮海運今年前3季獲利提前超車去年全年，外傳今天發給員工的年終獎金45個月，但也有媒體報導最高到52個月。長榮表示，年終獎金一向依營運績效及員工個人表現核發。

海運近2年獲利大爆發，長榮今年前3季歸屬母公司稅後淨利新台幣3043.51億元、年增92%，提前超越去年全年獲利的2390億元。

外傳長榮年終獎金今天入帳，有媒體報導今年員工年終獎金約領到45個月，但也有一說最高到52個月，但無論如何皆比去年的最高40個月優，同時也改寫上市櫃年終獎金的紀錄。對此長榮僅回應，年終獎金一向依營運績效及員工個人表現核發。

展望海運後市，受通膨影響終端需求及塞港問題趨緩，今年下半年海運市場面臨反轉，長榮總經理謝惠全日前受訪時表示，供需還是決定航商的營收關鍵，明年上路的環保法規將影響供給，因此艙位成長幅度沒有外界想像的多，但景氣回溫的關鍵還是看俄烏戰爭何時結束。（編輯：趙蔚蘭）1111230