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長榮海運斥資47.43億 買下長榮國際南崁辦公大樓

2022/12/22 16:26（12/22 16:41 更新）
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長榮海運22日在台灣證券交易所舉行重大訊息說明記者會，總經理謝惠全表示，規劃以新台幣47.43億元，向長榮國際買下位於桃園市南崁區的海運及企業大樓，供辦公室長期營運所需。中央社記者賴言曦攝 111年12月22日
長榮海運22日在台灣證券交易所舉行重大訊息說明記者會，總經理謝惠全表示，規劃以新台幣47.43億元，向長榮國際買下位於桃園市南崁區的海運及企業大樓，供辦公室長期營運所需。中央社記者賴言曦攝 111年12月22日
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（中央社記者賴言曦台北22日電）長榮海運總經理謝惠全今天表示，因看好地產收益及辦公室長期營運所需，擬分別以新台幣4.5億元及47.43億元，向長榮國際取得長陽開發10%股權及桃園市南崁區的海運及企業大樓。

長榮海運今天在台灣證券交易所舉行重大訊息說明記者會，謝惠全表示，取得長陽開發10%持股後，長榮海運持有長陽開發的比率將達到50%。

謝惠全說明，增加長陽開發的持股主要考量其在桃園市精華地段的商場租金、長年營運獲利及配息穩定，增加持股未來也可享受長陽開發的不動產增值效益。

至於向長榮國際購置辦公大樓，謝惠全表示，海運及企業大樓位處南崁地區，長榮海運長期向長榮國際租賃，評估地理位置良好且符合長期營運所需，董事會今天決議，向長榮國際買下南崁地區辦公大樓，能節省租金並享有資產增值益處。

另外，謝惠全指出，長榮海運代子公司長榮亞洲說明，考量整體貨量需求，斥資1295.44萬美元，向長榮海運新加坡公司取得6171只貨櫃。

長榮亞洲另考量未來船舶將陸續交船營運，規劃自營新加坡代理業務，以新加坡幣4300萬元於原址向長榮海運新加坡公司取得Southpoint 12樓整層辦公室，以符合持續擴大的營運規模與人力需求。（編輯：張良知）1111222

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