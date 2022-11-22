人力銀行調查：今年平均年薪67.7萬 半導體業近百萬元7連冠

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（中央社記者鄭鴻達台北22日電）缺工及通膨推升薪資水準，人力銀行調查指出，2022年台灣的整體年薪平均為新台幣67.7萬元，創7年新高，其中「護國群山」半導體業的平均年薪更達96.9萬元，已連7年獨占鰲頭。

104人力銀行今天發布新聞稿，發布104人資學院出版的「2022-2023台灣地區薪資福利調查報告」以及「2022企業年終及2023景氣調薪大調查」，說明就業市場資訊。

104人資學院總經理花梓馨分析，上半年全球科技業景氣暢旺，下半年民生消費服務業疫後大復甦，今年「已實現」的年薪，及根據今年營收而「即將實現」的年終獎金都優於去年。

人力銀行指出，年薪總額包含年本薪、津貼、固定保障年終／年中獎金、績效獎金、佣金、業績獎金、員工分紅等變動獎金，而在2022年的平均年薪總額為67.7萬元，創7年新高，年增3.1%、創5年新高。

花梓馨分析，目前104人力銀行有高達100萬個工作機會、年增17%，企業缺工、人才難尋，加上科技業上半年表現強勢，通膨高漲，10月消費者物價指數（CPI）年增率2.72%，企業以加薪留人留心，推動整體平均年薪成長。

各產業中的年薪排名，分別是半導體96.9萬元，連7年穩居高薪龍頭，其次為電信及通訊業84.1萬元、電腦及消費性電子製造業82萬元、軟體網路業81.1萬元、光電及光學業79萬元。

花梓馨分析，半導體業已有連續3到5年的大多頭，產業獲利底子深厚，即便今年第2季有晶片過剩的訊息，但缺乏人才議題始終存在，跨國、跨業搶才壓力深，使其平均年薪高於其他產業。

不過花梓馨也指出，金融業今年面臨台股交易量年減約31%、防疫險理賠等衝擊，年薪降7.9%；電子零組件業受到景氣衰退影響，年薪微降2.6%；營建業則因升息讓房市降溫，年薪減少1.9%。

調查也指出今年各職務平均年薪前5高者，均為專業門檻高、需求缺口大的工程師，排名依序為類比IC設計工程師136.6萬元、數位IC設計工程師127.5萬元、IC布局工程師107.8萬元、土木技師或工程師102.9萬元、半導體工程師101.3萬元。

至於非工程職的職務平均年薪排名，以藥師99.7萬元居冠，其次為顧問人員96.3萬元、稽核人員87.8萬元、醫藥業務87.5萬元、軟體專案管理師86萬元。

調查也指出，2022年有95.9%的企業預期會發放年終獎金，比去年略增2.1個百分點，平均發放1.33個月，創9年新高；比去年增加0.23個月，約7天工資。

調查顯示，各產業年終前3高，依序為金融業2.07個月、已11連霸，半導體業1.78個月、營建業1.68個月。

年終表現較弱者為住宿餐飲業，其中有89.1%的業者會發年終，平均發0.85個月，居各產業之末，但與去年的0.5個月相比，顯示住宿餐飲業正逐步走出疫情陰霾。（編輯：趙蔚蘭）1111122