台灣每戶財富高於美國遭質疑 主計總處：無關選舉

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

主計總處日前將國富統計結果與國際比較，指經過換算，台灣每戶財富高居第3。圖為新北市百貨超市民眾採買民生用品。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北16日電）主計總處今年4月公布2020年底國富統計，並於日前將國富統計結果與國際比較，指經購買力平價（PPP）換算，台灣每戶財富高居第3，結果卻遭到外界砲轟。主計總處今天提出3點說明，強調這項統計無關選舉。

主計總處11月7日發布的國情統計通報以「2020年底我國每戶財富（購買力平價，PPP）為79.8萬美元，年增5.0%」為主題，並將台灣情況與OECD會員國及其夥伴國進行比較。

國情統計通報指出，台灣以2019年的成績、每戶財富76萬美元與OECD會員國相比，台灣僅次於盧森堡與瑞士，在42個國家（含台灣）中排名第3，也高於美國。

統計結果讓外界大感意外，甚至屢遭批評，質疑背後有選舉考量。主計總處發布新聞稿作出3點說明，首先，主計總處是依預算法第29條，按年編布國富統計報告。

第二，「每戶財富（PPP）」為OECD的美好生活指數（Better Life Index，BLI）指標之一，國際比較依PPP折算。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

主計總處表示，國際比較時，OECD考量各國物價水準不同，不宜以市場匯率折算，而以民間消費PPP換算，以衡量排除物價水準差異後的實質購買力。

第三，主計總處每年都會選取部分BLI指標撰寫國情統計通報，無關選舉。主計總處補充，過往每年都會在國情統計通報專區刊載部分BLI指標最新統計，以及台灣依相同原則計算的結果，供各界參考；如2021年公布「受僱者工時過長比率」、「全時受僱者平均年收入（PPP）」、「空氣污染」等，2022年也公布「教育程度」、「每戶財富（PPP）」等指標，和選舉無關。（編輯：林淑媛）1111116