最新全球財富報告 台灣人均全球第5亞洲最富

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（中央社慕尼黑14日綜合外電報導）安聯集團最新的2022年全球財富報告顯示，亞洲富裕程度超越歐洲，台灣人均淨資產達13萬8220歐元（約新台幣431萬元）超越日本、新加坡居亞洲第一，在全球排第5名。

金融服務公司安聯集團（Allianz）12日公布「2022年全球財富報告」（Allianz Global Wealth Report 2022）。在人均金融資產總額部分，台灣為16萬4610歐元（約新台幣513萬），在調查的57個國家地區裡排名第9，亞洲僅次於新加坡的17萬3610歐元（約新台幣541萬）。

但若看扣除負債的人均淨資產時，台灣的人均淨資產達13萬8220歐元（約新台幣431萬），正式超車新加坡的13萬4150歐元成為亞洲最富有，並在全球排名第5，僅次於美國、瑞士、丹麥與瑞典。

「2022年全球財富報告」中，台灣的人均金融資產總額為16萬4610歐元，排名第9。（圖取自安聯集團網頁allianz.com）

報告指出台灣的人均淨資產13萬8220歐元，在全球排名第5。（圖取自安聯集團網頁allianz.com）

不過報告也統計各國「家庭負債占GDP比率」，占比最高者為南韓，高達109.1%，台灣及泰國則以90%並列第2。綜觀亞洲地區，家庭負債平均落在約60.6%，是全球唯一負債遠高於10年前的地區。

德國之聲（DW）指出，這份彙整2021年數據的最新報告分析近60個國家的資產和債務狀況，稱2021年可能是經濟大幅增長的最後一年，2022年將是轉捩點，全球可能發生「翻天覆地轉變」。

安聯這份報告以「最後的歡呼」（The last Hurrah）為題，點出2021年的經濟榮景，股票市場受貨幣政策驅動一路走高，家庭財富也受惠，全球金融資產連續第3年實現雙位數增長。

過去3年內，全球私人財富增加60兆歐元，其中3個地區在資產增長方面表現突出，分別是亞洲（不含日本）增加11.3%、東歐增加12.2%、北美增加12.5%，主要的資產增長動力來自於股市繁榮，為2021年的財富增長貢獻約2/3。

報告並凸顯亞洲富裕程度超越歐洲。中國私人家庭的金融資產總額估計為32兆歐元，占全球金融資產總額14%，而日本則為16兆歐元，中、日僅次於美國的103兆歐元。亞洲已取代歐洲，成為僅次於美國的第二大富裕地區。

安聯經濟學家霍爾茨豪森（Arne Holzhausen）說：「人們在COVID-19期間沒花什麼錢」。儘管疫情打亂生活節奏，卻也替民眾省下度假、上餐廳和交通等開銷；另一方面，國家還會補償人民收入損失，人們的儲蓄因此增加。

但報告直言2022年是一個轉折。年初俄烏戰爭扼殺疫情後的復甦，並使世界發生翻天覆地轉變，助長通膨飆升，各國政府祭出貨幣緊縮政策遏止通膨；此外戰爭也加深能源、糧食危機。

報告認為，在家庭金融資產價值連續3年創新高之後，貨幣緊縮政策正在擠壓經濟和市場，「按實際價值計算，家庭將失去1/10的財富。」（譯者：張茗喧/核稿：陳亦偉）1111014