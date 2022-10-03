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經濟好轉基本工資調升 2021年青年年所得近52萬創高

2022/10/3 10:58
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（中央社記者潘姿羽台北3日電）隨著國內經濟體質改善、政府持續調升基本工資，根據主計總處調查，2021年所得收入者平均年所得達新台幣68.1萬元、續創歷年新高，30歲以下平均年所得也達51.9萬元、同樣創高。

主計總處最新發布的2021年家庭收支調查顯示，去年所得收入者共達1595.5萬人，平均年所得為68.1萬元。

儘管去年疫情籠罩，國人所得收入仍創佳績。主計總處官員表示，除了65歲以上年齡層，其餘年齡層的所得收入均創歷年新高紀錄，探究背後原因，近幾年經濟體質改善，疫情之下台灣仍有不錯的經濟表現，加上基本工資調升，均可推動所得收入。

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至於年輕族群，調查顯示，30歲以下所得收入達51.9萬元，換算每月收入約為4.3萬元，寫下歷年新高；30至34歲、35至39歲所得收入則分別為65.9萬元、75萬元。

而65歲以上平均年所得收入為45.8萬元，是各年齡層中最低，這次調查中，所得收入也未能和其他年齡層一起創高。主計總處官員分析，所得收入涵蓋薪資、利息及租金等收入，年紀較高的族群除了薪資，利息收入比重也不少，但央行先前因應疫情降息，可能因此影響了高齡者的利息收入。（編輯：潘羿菁）1111003

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