加薪追不上物價漲幅？調查：實質薪資幾乎零成長

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（中央社記者鄭鴻達台北6日電）人力銀行今天公布調查指出，2022年全體63個產業平均月薪為新台幣4萬3570元，年增幅3.74%，與7月公布的消費者物價指數（CPI）年增幅相比，僅高出0.38個百分點，顯示全體實質薪資幾乎零成長。

基本工資連續7年調漲，基本工資審議委員會日前拍板基本工資，將自2023年元旦起，月薪將從2萬5250元調整4.56%到2萬6400元，時薪從168元調高4.8%至176元。

104人力銀行今天公布調查顯示，根據近2年共約50萬筆求職會員薪資資料，不分職務、年資與學經歷，今年全體63個產業的平均月薪為4萬3570元。

人力銀行表示，這數字比2021年全體產業平均月薪4萬2000元微增3.74%，但只比主計總處公布的7月CPI年增幅3.36%高出0.38個百分點，全體實質薪資幾乎零成長，甚至有2/3的產業實質薪資負成長。

人力銀行指出，2022年的63個產業薪資差距中，高薪產業工作者月薪幾乎是1人賺抵2人。人力銀行解釋，2022年最高薪產業為「電腦及消費性電子製造業」平均月薪5萬6531元，比最低薪產業「社會福利服務業」3萬5238元高出60.4%，高、低薪產業平均月薪相差2萬1293元。

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此外，人力銀行分析2022年63個產業的高低薪產業數量占比，其中41個產業平均月薪低於平均線，集中於住宿餐飲、批發零售、運輸倉儲、教育藝文、婚攝美容美髮、社會福利等產業；高於平均線有22個產業，集中於半導體、軟體網路、電信通訊、化學製造、金融業等。

人力銀行分析，從高、低薪產業數量占比約1比2，高薪產業從業人數少、低薪產業從業人數多，以及主管職少、非主管職多等因素推估，上班族薪資分布「金字塔型」，呈現高薪者少、低薪者多。（編輯：楊凱翔）1110906