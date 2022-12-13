王品集團宣布年終獎金1.5個月 總額發出逾2億元

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（中央社記者江明晏台北13日電）餐飲業迎向疫後新商機，王品集團董事長陳正輝宣布，今年員工年終加特別獎金合計1.5個月，將發出總金額超過新台幣2億元的紅包，為王品2012年上市後發出的最高金額。

王品12日晚間10點，由陳正輝帶領副董事長李森斌和所有高層，首次舉行線上直播，對王品台灣9300名員工公布相關訊息。

王品集團台灣營收連5月創新高，集團第3季繳出EPS 3.77元的成績。陳正輝履行承諾，「只要公司賺錢，一定會與夥伴共享獲利」，不論職級、績效，全體員工都可領到「年終獎金」1個月、「特別獎金」0.5個月，共計1.5個月的獎金，這是王品2012年上市後發出的最高金額，也超越住宿餐飲業平均0.85個月的行情。

王品集團也宣布，13日也將斥資2000萬元，舉辦為期3天、共5場的尾牙，搭配半日的遊樂園行程；王品日前公告集團明年起薪調升、國外員工旅遊也揭曉目的地，員工可搭乘星宇航空免費遊馬來西亞4日；另外也有日本關西5日遊、土耳其10日遊等補助行程。

2022年王品推出餐飲業首創「一年最多調薪三次」制度，王品舉例，以2023年集團最低起薪加全勤3萬3000元而言，無經驗新人入職3個月後轉正式任用，薪資有機會上調至3萬4400元，再經過3月績效調薪、9月年中調薪，最高可達月薪加全勤3萬8600元，等同一年內加薪17%。除了基本底薪外，其餘獎金若達門檻，餐飲新手員工年薪最高可達近15個月。（編輯：趙蔚蘭）1111213