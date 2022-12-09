揮別疫情陰霾 年菜商機旺內用外帶齊看好

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（中央社記者郝雪卿台中9日電）隨著疫情逐步解封，餐飲業者揮別陰霾，迎接兔年到來，業者今天表示，明年春節餐飲業績有望爆出紅盤，包括除夕圍爐內用及年菜外帶都看好，尤其圍爐內用幾乎都已訂滿。

在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情逐漸解封後，台中市多家餐飲業者都對疫後商機樂觀以待，疫情期間，民眾減少到餐廳內用，而在疫情減緩後，台中市各大型飯店及餐廳，除夕圍爐夜的席次早已一位難求，雖然內用需求增加，外帶年菜業績也在攀升中。

新天地餐飲集團副總林國威告訴記者，疫情期間，民眾為避免群聚多數選擇在家圍爐，隨著疫情趨緩，各項限制逐步解封，民眾恢復正常生活後，壓抑3年的除夕團圓宴需求暴增，各大飯店、餐廳業者即使加開場次，除夕當晚席位仍被一掃而空。

林國威說，業者順勢推出外帶常溫年菜因應，讓訂不到席位或想在家圍爐的民眾，也能不用費心準備，就能輕鬆享用宴會名廚招牌手藝。以新天地來說，即匯集旗下各店招牌大菜，推出「2023鴻兔大展」外帶常溫年菜組，簡單復熱就可澎湃上桌。

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台中福華大飯店企劃部協理簡若卿指出，今年的年菜外帶有冷凍及常溫組合，將山珍海味都打包在年菜組合，另外還有除夕圍爐及新春饗宴的內用方案，提供江浙菜、粵菜及西式等不同選擇，滿足消費者的需求。

台中李方艾美酒店行銷公關經理陳育琳表示，今年推出帝王級圍爐宴帝王蟹三吃，還有乳豬、烤鴨、海中寶、鮑魚等豪華食材，更有機會抽中太魯閣晶英酒店、大溪威斯汀酒店的住宿券，及李方艾美酒店的住宿券或餐券。（編輯：陳政偉）1111209