王品明年調漲起薪至3.3萬元起 調幅3%至7.5%

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（中央社記者江明晏台北16日電）王品集團明年邁向30週年里程碑，董事長陳正輝今天宣布，將於2023年元旦調整起薪至新台幣3萬3000元起，調幅3%至7.5%，今年12月將恢復舉辦9000人的集團尾牙，明年重啟國外員工旅遊。

王品集團成立於1993年11月16日，今天正式滿29歲，明年邁向「三十而立」里程碑。王品董事長陳正輝今天發布新聞稿宣布，全面啟動員工薪資、獎金、福利調升計畫，除12月恢復舉辦9000人的集團尾牙，明年也將重啟國外旅遊；集團起薪含全勤，將於2023年元旦調整為3萬3000元至3萬4400元。

王品集團在台灣餐飲市場立足近30年，多品牌布局策略扮演關鍵。王品表示，12月將開全新鐵板燒品牌「阪前」，這是繼2013年成立「hot 7」後，睽違9年在鐵板燒市場的最新擴張計畫。

陳正輝表示，「人才是餐飲業最重要的資源」，迎向王品30年，宣布全面啟動薪酬、福利調升計畫，包含去年因疫情暫緩的尾牙將在12月舉辦，5場飯店包場尾牙共計9000人員工參與，搭配下半日的遊樂園行程。

此外，陳正輝宣布，隨國門開放，王品集團2023年將重啟睽違3年的國外員工旅遊。自1995年起舉辦的「王品國外旅遊」，除了2020年至2022年因疫情調整為國內旅遊外，累計出國人次近5萬人，足跡遍布歐洲、美加、紐澳等33國。

王品表示，今年國內旅遊共計出發81團、超過3000名員工與家人參加，待明年國外旅遊行程正式公告，預估會有更多員工踴躍參與。

王品集團也祭出更具競爭力的薪資招募人才，自2023年元旦起，集團正職員工起薪含全勤從2022年3萬2000元，調升為3萬3000元起，各品牌可依照區域行情、品牌屬性再向上調整，如夏慕尼、陶板屋搶先喊出無經驗可、月薪含全勤3萬4400元的薪資條件，集團起薪調幅3%至7.5%，盼能吸引更多人才加入。

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王品集團日前舉辦法人說明會，第3季合併營收51.1億元，創單季新高，年增35.61%、季增44.91%；稅後淨利2.8億元，改寫同期歷史次高，年增360.8%、季增226.31%，每股稅後盈餘3.77元，不僅創34季新高，單季更賺贏上半年，營收、淨利、每股盈餘都繳出優於疫前水準的成績。

王品走過今年第2季每股虧損2.98元的谷底，第3季每股盈餘一舉反彈至3.77元高點，帶動前3季營運轉虧為盈，稅後淨利1.8億元，每股盈餘2.41元。（編輯：張良知）1111116