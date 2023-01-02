長榮航勤集體休假 張善政：必要時市府介入協調

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桃園市長張善政（前左）2日上午前往中壢區宏其婦幼醫院探視元旦寶寶時表示，桃園市在6都裡是生育率最高的，希望在少子化的大環境下，父母不要有太多顧慮，願意在桃園市養兒育女。中央社記者吳睿騏桃園攝 112年1月2日

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（中央社記者吳睿騏桃園2日電）長榮航勤員工元旦假期間集體休假，造成行李搬運工作及部分航班受影響。桃園市長張善政今天表示，市府鼓勵勞資雙方對話，勞動局曾經前往工會關心，必要時市政府會介入協調。

張善政上午前往中壢區宏其婦幼醫院探視元旦寶寶，接受媒體聯訪時表示，大家都很關心台灣少子化問題，桃園市在6都裡是生育率最高的，昨天全桃園共誕生了77名元旦寶寶，今天除了來恭喜父母們，也希望在少子化的大環境下，父母不要有太多顧慮，願意在桃園市養兒育女。

張善政說，他會落實在選舉期間提出的育兒政策，其中部分在原來預算中都已有科目，但市府會再增加預算規模，在桃園市議會的配合下實施沒有問題，預算也都審議通過，科目都有了，在數目做些微調不是問題。

對於記者詢問如何看待長榮航勤集體休假事件。張善政表示，市府當然鼓勵勞資雙方對話，勞動局曾經前往工會關心，必要時市政府會介入來協調。（編輯：方沛清）1120102