長榮航勤釋善意發獎金 員工仍盼能對等協商

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（中央社記者余曉涵台北7日電）長榮航勤今天釋出善意，提出發放獎金4萬元等方案，不過長榮航勤員工已有上百人聯署，希望和公司能對等協商。長榮航空企業工會呼籲，長榮集團應正視長期問題，並看到解決方法。

長榮航勤員工昨天提出4點訴求，且不排除春節再度依法休假。長榮航勤今天則宣布，農曆春節前將再發放獎勵金每人新台幣4萬元，且新增春節員工出勤獎勵等。

對此，長榮航空企業工會今天晚間發布新聞稿表示，目前已有上百名長榮航勤員工正在串聯聯署，希望能和長榮航勤公司對等協商。

長榮航空企業工會指出，長榮航勤終於提出前進方案，但希望政府和社會大眾可以看到長榮航勤還有很多問題要解決，這仰賴正常的勞資協商管道。

長榮航空企業工會說，跨年期間會爆發爭議，是因為長榮航勤經年累月的人力不足、高工時低薪資、高勞動強度、請特休被刁難、考績制度黑箱等問題，都沒有被改善，年終獎金的差別待遇，最後才會成為引爆員工積怨的導火線。

長榮航空企業工會表示，這背後更反映了母公司長榮航空一直壓抑子公司長榮航勤代理航班服務的費用，才會導致虧損，讓員工辛苦工作卻得不到合理的報酬。

長榮航空企業工會也認為，如果長榮航勤平時就有正常運作的工會，可以傳達基層意見、進行有效的協商，很多爭議都有機會改善，但很遺憾的是，長榮航勤目前並沒有能夠代表勞工的企業工會，現在的長榮航勤企業工會完全是被資方所把持，工會會員只有33人，理事長更是課長級的主管，根本不能代表基層勞工，基層員工多次聯繫都不得其門而入，長榮集團如果繼續把持子公司的企業工會、敵視和基層勞工對等協商，日後仍然有可能再次爆發爭議。

長榮航空企業工會呼籲，長榮集團應正視長期問題，並看到解決問題的方法，是將工會還給基層勞工，開啟正常而且對等的協商管道，聽到員工的心聲，解決勞動條件惡劣的長期問題。

除此之外，長榮航空企業工會表示，主管機關勞動部和桃園市政府更應負起責任，要求長榮航勤企業工會在內的所有長榮集團子公司工會，盡速依法開放基層員工加入，不能有妨礙、拒絕甚至打壓員工的情況。（編輯：陳政偉）1120107