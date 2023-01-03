航勤休假風波平息 客貨機未因作業人力影響起降

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（中央社記者吳睿騏桃園機場3日電）長榮航勤今天表示，今天臨時請假人數為10人，截至中午為止，長榮航空航班未受航勤作業人力因素而延誤，桃機公司表示，現場旅客服務狀況良好、相關作業也正常，會持續觀察。

長榮航勤員工不滿年終獎金遠低於集團其他公司，在元旦連假期間透過臨時休假方式表達不滿。

桃園國際機場公司表示，截至中午12時，現場的旅客服務狀況良好，相關作業也都正常，會持續觀察。旅客則說，今天的通關及行李提領作業都很正常未延誤，希望勞資糾紛可以儘快落幕。

長榮航勤人員私下指出，今天請假的員工比較少，加上有10多名南部員工北上輪調支援，所以作業順暢，沒有任何延誤情況。

長榮航勤表示，今天臨時請假人數為10人，在可控範圍內，截至中午為止，長榮航空今天的航班未受到航勤作業人力因素而延誤。

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對於員工表示有南部人員北上支援一事，長榮航勤說，長榮航空於疫情期間無航班在高雄機場起降，為了讓駐點高雄員工保持機場作業熟悉度，以及補充疫情期間離（退）職人力，每星期輪調11名員工支援桃機地勤作業，每個月有44名的人力至北部支援，相關輪調作業已逾兩年，並非因這次員工臨時請假事件而緊急調派。

根據民航局發布新聞稿，長榮航勤COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前員工2490人，目前1890人，1日上午原本安排327名人力，但97人臨時請假；午班安排291名人力，54人臨時請假，導致長榮航班無法正常運作。（編輯：卞金峰） 1120103