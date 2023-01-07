長榮航勤釋善意 每人發4萬元獎金、新增春節出勤獎勵

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（中央社記者余曉涵台北7日電）長榮航勤員工昨天提出4點訴求，且不排除春節再度依法休假。長榮航勤今天則宣布，農曆春節前將再發放獎勵金每人4萬元，且新增春節員工出勤獎勵等。

長榮航勤員工不滿年終獎金只有1個月，遠低於集團長榮海運45個月、長榮航空3個月，部分員工自發性發起元旦依法休假不出勤。根據交通部民航局新聞稿，長榮航勤COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前員工2490人，目前1890人，元旦上午原本安排327名人力，但97人臨時請假；午班安排291名人力，54人臨時請假，導致長榮航班無法正常運作。

長榮航空企業工會昨天提出4點訴求，包含請長榮航空公平照顧集團員工，發放長榮航勤員工年終獎金比照母公司3個月；請長榮航勤善待在職員工，春節期間出勤薪資應優於外包派遣每天新台幣2400元；長榮航空應提高經常性薪資，才能留住人才；長榮航勤補足人力、拒絕過勞，廢除假期禁止特休違法規定。

長榮航勤今天表示，為體恤員工整年度的辛勞，決議在過年前再發放激勵獎金每人新台幣4萬元，回應員工對公司的貢獻，並於原先規劃發放的春節紅包之外，再提供春節連假期間出勤獎勵，以表達對員工在連假期間出勤感謝。

長榮航勤指出，針對近期外界關注長榮航勤的年終發放，長榮航勤說明，去年前3季虧損9938萬元，至第4季營收略為提高，全年才有了獲利，公司決議撥付1個月的年終獎金，期待在兼顧公司永續經營的情況下，也能慰勞全體員工全年度工作的辛勞。

長榮航勤指出，針對近日內部員工及媒體輿論對此事的高度關注，公司也立即收集意見並進行內部檢討，感謝各界提供的意見反饋。

長榮航勤說，這幾日長榮航勤於公司內部舉辦多場座談會，由董事長陳有玉率領相關單位主管與員工溝通，聆聽第一線基層員工的心聲。

對於部分員工質疑去年長榮航勤代理貨機的業務繁重，為何公司獲利仍不佳的狀況，陳有玉也進行釋疑，實際上長榮航勤代理貨機的可獲利項目，較代理客機減少許多，這也是造成航空與航勤兩家公司在最終獲利表現不同的主因，在過去未受疫情影響、客運暢旺的時候，長榮航勤年年均有獲利。

長榮航勤表示，根據員工的回饋，且考量到疫情趨緩、2023 年旅遊業復甦後，長榮航勤未來將會有更多來自客機的營收，預期今年整年度的經營績效會有較前幾年疫情期間更亮麗的表現。

長榮航勤指出，因此決議農曆春節前將再發放獎勵金每人4萬元，希望能夠更貼近員工的期望；針對延長加班的情況將再提高加班費，以彰員工對公司貢獻；在既有的春節紅包之外，新增春節員工出勤獎勵，以感謝員工在農曆春節出勤；針對員工其他意見，公司會另行研議。

長榮航勤強調，關於元旦連假期間航班延誤，雖然公司已盡全力調度人力應對，但仍有處理不周之處，對部分旅客所造成的行程影響，長榮航勤在此鄭重表達歉意，未來長榮航勤會持續精進調派制度、提升員工待遇，創造更好的工作環境、提供更優質的運輸服務。（編輯：屈享平）1120107