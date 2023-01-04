桃園航勤勞資協調6訴求及年終達共識 春節不罷工

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桃園航勤企業工會表示，航空業受疫情影響航班大減，機場地勤、空廚等行業也受影響，但政府紓困的薪資補貼並未真正涵蓋到地勤公司；工會4日舉行記者會，除表達訴求，也演出在疫情期間，資方未照顧員工的行動劇。中央社記者吳睿騏桃園攝 112年1月4日

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（中央社記者吳睿騏桃園4日電）桃園航勤公司今天與企業工會進行勞資協調會議，經過1個多小時協商，桃勤公司對工會訴求全數同意，工會表示，原先預計6日在交通部的陳情抗議活動取消，春節也不會發動罷工。

桃園航勤企業工會上午9時在工會辦公室外召開記者會表達訴求，雙方在10時進入桃勤公司總部，與桃園航勤公司董事長王正明、總經理陳定銘等高層進行協商，經過1個多小時協商達成共識。

桃勤企業工會代表會後表示，1月6日的會員代表大會及陳情抗議活動確定取消，春節也不會罷工。

桃勤企業工會隨後發布新聞稿表示，團體協約簽訂與年終獎金發放，一直是支撐勞工不可或缺的環節，在今天的勞資協商會議上，王正明釋出善意與激勵辛勞員工的方案，讓近期的勞資緊張出現曙光，也為今年的團協簽訂有好的開始。

桃勤企業工會下午也發布內部公告，感謝會員的大力支持，同時感謝交通部長王國材及華航公司董事長謝世謙體認員工的辛勤工作，願意提升6項訴求，相信勞資雙贏是最好的結果，同時請員工為即將來臨的繁重春運任務作好準備，務必配合春運期間的調度讓各項航機服務更加順暢。

桃園航勤公司會後也發出聲明表示，勞資雙方就工會所提團體協約6大訴求及年終獎金發放，尊重工會提案達成具體共識，其中涉及公司組織編制調整等，將依法提報董事會通過後分階段實施。

桃勤企業工會日前提出6大訴求，包括爭取夜間津貼調整由現行新台幣50元調整至75元；調薪4%，年終1個月加8萬元及疫情激勵金1萬5000元；調整各職等薪資上限（依職工薪級表）；各級別操作津貼增加1000元，修護廠技術津貼2000元；原職等10年作業人員常態晉升；非編制人員，明確訂定轉任正職時間表。（編輯：李錫璋）1120104