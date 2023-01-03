桃園航勤恐春節罷工 王國材：不讓此事發生會全力避免

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（中央社記者余曉涵台北3日電）桃園航勤爆發勞資爭議，恐在春節發動罷工。交通部長王國材今天強調，預計勞資雙方明天會討論方案，交通部不會讓春節罷工發生，會盡全力避免。

桃園航勤爆發勞資爭議，桃勤企業工會預計在1月6日到交通部前舉行代表大會，並同步舉辦罷工投票，若無法與資方取得共識，不排除將在春節發動罷工。

對此，王國材今天說，已經有跟桃勤董事長謝世謙談過，明天勞資雙方會有相關討論，交通部會盡力避免讓桃勤在春節罷工的事情發生。

由於桃勤工會提出6大訴求，包含爭取夜間津貼從新台幣50元調整至75元；薪資水平提高，爭取4%薪資調整；重新訂定薪資結構；現行操作津貼增加1000元、技術津貼增加2000元；員工職等10年常態晉升改善方案；因為升等制度導致員工流失方案探討。

王國材回應指出，這部分都有在討論，也有初步方案，希望明天可以達成共識，但方案暫時不對外透露，讓勞資雙方可以好好談。（編輯：卞金峰）1120103