更多編輯台推薦新聞：
2022年天天跑馬拉松 英國53歲好漢募款3800萬達陣
國際

2022年天天跑馬拉松 英國53歲好漢募款3800萬達陣

美國紐約州批准人體堆肥 遺體變肥料滋養花卉蔬菜
國際

美國紐約州批准人體堆肥 遺體變肥料滋養花卉蔬菜

橘子園孕育世界冠軍夢 猛瑪象放眼2025世運會
運動

橘子園孕育世界冠軍夢 猛瑪象放眼2025世運會

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

桃園航勤恐春節罷工 王國材：不讓此事發生會全力避免

2023/1/3 12:01（1/3 12:45 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
桃園航勤爆發勞資爭議，恐在春節發動罷工，交通部長王國材3日強調會盡全力避免。（中央社檔案照片）
桃園航勤爆發勞資爭議，恐在春節發動罷工，交通部長王國材3日強調會盡全力避免。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北3日電）桃園航勤爆發勞資爭議，恐在春節發動罷工。交通部長王國材今天強調，預計勞資雙方明天會討論方案，交通部不會讓春節罷工發生，會盡全力避免。

桃園航勤爆發勞資爭議，桃勤企業工會預計在1月6日到交通部前舉行代表大會，並同步舉辦罷工投票，若無法與資方取得共識，不排除將在春節發動罷工。

對此，王國材今天說，已經有跟桃勤董事長謝世謙談過，明天勞資雙方會有相關討論，交通部會盡力避免讓桃勤在春節罷工的事情發生。

由於桃勤工會提出6大訴求，包含爭取夜間津貼從新台幣50元調整至75元；薪資水平提高，爭取4%薪資調整；重新訂定薪資結構；現行操作津貼增加1000元、技術津貼增加2000元；員工職等10年常態晉升改善方案；因為升等制度導致員工流失方案探討。

王國材回應指出，這部分都有在討論，也有初步方案，希望明天可以達成共識，但方案暫時不對外透露，讓勞資雙方可以好好談。（編輯：卞金峰）1120103

#王國材
#桃勤
#交通部長
延伸閱讀
航勤休假風波平息 客貨機未因作業人力影響起降航勤休假風波 交通部：長榮應準備因應計畫長榮航勤40多人仍臨時請假 1/2上午航班平均延30分鐘長榮航勤集體休假 機師工會力挺：年終成最後一根稻草長榮航勤元旦集體休假 桃勤工會拒支援、醞釀春節罷工
王國材
年終獎金爭議 王國材：長榮集團應讓員工好過年長榮航勤集體休假 王國材致電長榮航空董事長
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族